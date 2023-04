Adra necesita más de 20 socorristas para vigilar sus playas

R. I. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Más de una veintena de socorristas vigilarán las playas de Adra durante la temporada de baño, que comienza el 15 de junio y termina el 15 de septiembre. La duración del contrato será de tres meses, a jornada completa. La presentación de solicitudes finaliza el 6 de mayo.

La documentación requerida se puede presentar por vía electrónica, haciendo uso de la oficina virtual de la sede electrónica del Ayuntamiento de Adra, www.sede.adra.es, siguiendo las instrucciones que se le indiquen para instancia general. Es indispensable contar con certificado digital de persona física válido o DNI electrónico con los certificados activados. También se podrá presentar de manera presencial en la oficina de Registro del Ayuntamiento. A la instancia se acompañará, en ambos casos, una copia del DNI, Certificado médico oficial, Declaración responsable, copia de la titulación exigida, documentación justificativa de los méritos alegados.

El proceso selectivo, que tendrá lugar en el mes de mayo, constará de una prueba eliminatoria, que consistirá en la realización de dos pruebas prácticas relacionadas con primeros auxilios y salvamento acuático; una valoración de méritos; y una entrevista curricular. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento disponiendo los y las aspirantes de un plazo de cinco días hábiles para subsanar las causas de exclusión u omisión. La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios de Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento junto con la composición de la Comisión de Selección y la fecha de comienzo del proceso selectivo. Las bases estarán disponibles para su consulta en la página web del Ayuntamiento, www.adra.es.

Requisitos para el aspirante

Los aspirantes a estos puestos de socorrista de playa deberán estar en posesión de la nacionalidad española, no obstante, los nacionales de otros Estados podrán acceder en los términos establecidos en el artículo 57 del TREBEP. A este respecto, los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán tener conocimientos de la lengua castellana de nivel C2, que se deberá acreditar mediante certificado oficial. Además es requisito fundamental el tener cumplidos los 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

Es requisito, igualmente, estar en posesión, como mínimo, del Certificado de Escolaridad o equivalente y tener la titulación válida para el desarrollo de actividades de Salvamento y Socorrismo Acuático expedido por organismo competente o Entidad privada cualificada, antes del inicio de la fase primera correspondiente a la prueba eliminatoria.

Por último, es imprescindible poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza a que se aspira, así como no padecer enfermedad o defecto físico alguno que le impida el desempeño de las correspondientes funciones ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Temas

Adra