Adra pasará la 'noche en vela' con música celta, globología y espectáculos de fuego

Vuelve una nueva edición de la Noche en Vela a Adra. El próximo lunes, a partir de las ocho y media de la tarde, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la cultura y el ocio a pie de calle. Habrá teatro, música en directo, espectáculos circenses y acceso gratuito a los espacios museísticos de la localidad.

La Noche en Vela arrancará en la Plaza Puerta del Mar. Se representará 'En busca del Gran Tesoro', de Vagalume Teatro. A partir de las nueve la noche, en la Ermita de San Sebastián, se ofrecerá un concierto de saxo, a cargo de Sergio Martínez. En el Centro de Interpretación de la Pesca, por su parte, se podrá disfrutar de una Plataforma 360º para grupos de 'Maral Eventos'.

Uno de los principales atractivos de esta edición se llevará a cabo en el Arco del Molino. En dos pases, previstos para las diez y las once de la noche, se desarrollará el espectáculo de fuego de Tamarindo Malabar 'Cave's Fire Show'. A esa misma hora, pero en la plaza Alfonso Arcas, niños y mayores podrán presenciar varios números de Circo Perla Calvaruso 'The Victor's'. El Torreón de Olvera será testigo de un taller de pompas y globología, de la mano de Globusclown, a las diez y media de la noche. En la Plaza Enrique Sierra Valenzuela, a las once de la noche, sonará música celta de la mano de 'The Celts Folk & Rock'. La Noche en Vela finalizará con el maridaje de sonidos del DJ Mario en el Muelle Gourmet.

De forma paralela, como viene siendo habitual, los museos de Adra estarán abiertos al público. Se podrán visitar de forma gratuita entre las ocho de la tarde y las doce de la noche. Abrirán sus puertas los Refugios antiaéreos de la Guerra Civil, el Torreón de Olvera, el Museo de Adra, el Centro de Interpretación de la Pesca, el Centro de Interpretación de la Agricultura en el Molino del Lugar y la Ermita de San Sebastián. Esta velada está organizada por el Ayuntamiento, gracias a su adhesión a la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Junta de Andalucía.

«Seguimos trabajando para engrandecer la Noche en Vela de Adra y llegar a convertirla en un referente en toda la provincia. Gracias a esta propuesta, abderitanos, abderitanas y visitantes podrán conocer nuestro rico patrimonio histórico y cultural», ha dicho el alcalde, Manuel Cortés, que invita a todos a disfrutar »de una noche en la que la diversión y la cultura se unen al ritmo de una gran variedad de actividades para todos los públicos«. A su juicio, una cita »ineludible«.

Temas

Adra