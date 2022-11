Adra pintará mensajes contra el maltrato en los pasos de peatones

Las actividades son distintas, pero el objetivo se repite: prevenir la violencia de género a través de la concienciación. Un año más, el Ayuntamiento de Adra ha programado un conjunto de actividades con motivo del 15-N. Viajes «con perspectiva de género» o mensajes en pasos de peatones son algunas de ellas.

El destino elegido este año por el área de la Mujer para disfrutar de una escapada es la localidad cordobesa de Cabra. Debido a la expectación que genera, se llevará a cabo un viaje el 23 de noviembre y otro más el día 29. Asimismo, para el día 24, se ha programado pintar los pases de peatones de las avenidas Picasso y de la Guardia Civil con frases que sirvan para combatir la violencia de género. Será a partir de las once y media de la mañana. Una actividad que contará con la participación de los institutos Abdera y Gaviota. Por la tarde, a partir de las seis, la Biblioteca Municipal acogerá el cuentacuentos 'Rosa Caramelo', a cargo de Cruz Roja.

No obstante, el acto central tendrá lugar el 25 de noviembre. A partir de las once y media, se procederá a la lectura del manifiesto aprobado por la corporación municipal en la plaza Puerta del Mar y comenzará una marcha a pie que discurrirá por Natalio Rivas hasta llegar al Centro de Interpretación de la Pesca. En este punto se concentrará el alumnado de los IES Gaviota, Abdera y Virgen del Mar para realizar un 'flash mob'. El 25 de noviembre, además, se desarrollará una nueva charla de Escuela de Familia, que estará centrada en la violencia de género en la adolescencia. Será de diez de la mañana a once y media en el Centro de Interpretación de la Pesca. Para finalizar, el 27 de noviembre, la sala de usos múltiples del Edificio Plaza acogerá la celebración de una jornada informativa organizada por la asociación Amigas Carmen de Burgos. Será a partir de las diez y media de la mañana.

La programación se enmarca en el compromiso del consistorio abderitano con el Pacto de Estado y el Instituto Andaluz de la Mujer. Fue presentada por la concejala de Mujer e Igualdad, Melody Rodríguez, y la concejala de Cultura, Elisa Fernández, que animaron a los vecinos a participar.