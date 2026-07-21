Adra da el pistoletazo de salida al XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' con más de una veintena de participantes.

La ciudad de Adra ha abierto de forma oficial las puertas a una de sus citas culturales e itinerantes más consolidadas de la temporada estival. ... El histórico municipio abderitano ha celebrado el arranque de la edición XXXIV del tradicional Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra', congregando a más de una veintena de participantes que se dieron cita este lunes en la mesa de salida oficial del concurso. La iniciativa está promovida de forma directa por el Ayuntamiento de Adra y cuenta con la colaboración técnica y el asesoramiento de los reconocidos fotógrafos locales Miguel Ferrer, de la firma FotoFerrer, y Fernando Fernández, del estudio Fernando Fotografía.

El certamen, que prolongará sus actividades de campo y captura de imágenes hasta el próximo 26 de julio, invita tanto a los vecinos del municipio como a los turistas a recorrer los rincones locales y retratar la identidad abderitana bajo su visión artística particular. Para esta trigésimo cuarta edición, la organización ha fijado como puntos de paso obligatorios para todos los concursantes el emblemático Bulevar de La Curva y el litoral de las calas de Adra. De igual forma, los participantes dispondrán de la posibilidad de incorporar a sus portfolios la pintoresca ruta de los bancos de Bolaños como localización optativa.

En el apartado de galardones, esta nueva entrega del Rally Fotográfico contempla el reparto de un montante global de 950 euros en metálico, además de diversos reconocimientos honoríficos. La mejor colección global se alzará con el primer premio, dotado con 350 euros y una placa conmemorativa, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán 200 y 100 euros respectivamente, acompañados también de sus correspondientes placas. La bolsa de premios se completa con un galardón especial de 250 euros y diploma para la mejor serie de imágenes, una categoría específica de fotografía en blanco y negro agraciada con 50 euros y diploma, y una mención a la mejor fotografía joven para menores de 18 años, premiada con una sesión de fotos y una impresión sobre lienzo.

Según recogen las bases del concurso, el proceso de evaluación de las obras presentadas correrá a cargo de un jurado experto integrado por profesionales vinculados a laboratorios fotográficos, miembros de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Almería y un representante de la corporación municipal. Con el objetivo de garantizar la máxima imparcialidad durante el fallo, los evaluadores analizarán todas las propuestas manteniendo el estricto anonimato de las autorías, habiéndose establecido asimismo que cada imagen presentada solo podrá optar a un único galardón del palmarés.

Finalmente, el calendario oficial de la actividad culminará al término del verano con la muestra pública de los trabajos seleccionados por la organización. La inauguración de la exposición temporal y el acto oficial de entrega de premios a los fotógrafos galardonados tendrán lugar el próximo martes, 1 de septiembre, a las 21:00 horas en las instalaciones del Auditorio Ciudad de Adra. La exhibición permanecerá abierta a la visita del público en este espacio cultural durante todo el mes, pudiendo contemplarse hasta el 30 de septiembre.