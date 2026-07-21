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Adra da el pistoletazo de salida al XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' con más de una veintena de participantes

El concurso de fotografía, organizado por el Ayuntamiento con el respaldo de profesionales locales, mantendrá abiertos sus objetivos hasta el próximo 26 de julio para inmortalizar la esencia urbana y natural del municipio

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Adra da el pistoletazo de salida al XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' con más de una veintena de participantes.

Marcos Tárraga

Adra

La ciudad de Adra ha abierto de forma oficial las puertas a una de sus citas culturales e itinerantes más consolidadas de la temporada estival. ... El histórico municipio abderitano ha celebrado el arranque de la edición XXXIV del tradicional Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra', congregando a más de una veintena de participantes que se dieron cita este lunes en la mesa de salida oficial del concurso. La iniciativa está promovida de forma directa por el Ayuntamiento de Adra y cuenta con la colaboración técnica y el asesoramiento de los reconocidos fotógrafos locales Miguel Ferrer, de la firma FotoFerrer, y Fernando Fernández, del estudio Fernando Fotografía.

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Adra da el pistoletazo de salida al XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' con más de una veintena de participantes

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Adra da el pistoletazo de salida al XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' con más de una veintena de participantes