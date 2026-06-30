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Adra pone en marcha la VII Edición del 'Pasaporte Lector'

La iniciativa se desarrollará del 1 de julio al 28 de agosto y amplía este año su participación hasta los 16 años

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Esta iniciativa es para el verano.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra, a través de la Biblioteca Pública Municipal 'Natalio Rivas', vuelve a poner en marcha este verano el 'Pasaporte Lector', una actividad ... dirigida a fomentar el hábito de la lectura entre niños, niñas y jóvenes durante las vacaciones estivales. La iniciativa, que alcanza ya su séptima edición, se celebrará del 1 de julio al 28 de agosto y está dirigida a participantes de entre 4 y 16 años.

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