Adra pone en marcha la VII Edición del 'Pasaporte Lector'

El Ayuntamiento de Adra, a través de la Biblioteca Pública Municipal 'Natalio Rivas', vuelve a poner en marcha este verano el 'Pasaporte Lector', una actividad ... dirigida a fomentar el hábito de la lectura entre niños, niñas y jóvenes durante las vacaciones estivales. La iniciativa, que alcanza ya su séptima edición, se celebrará del 1 de julio al 28 de agosto y está dirigida a participantes de entre 4 y 16 años.

Como principal novedad, el programa incorpora una cuarta categoría destinada a jóvenes de 14, 15 y 16 años, ampliando así el rango de edad de una propuesta consolidada entre las familias abderitanas.

Para esta edición, la Biblioteca preparó una selección de casi 400 títulos para todas las edades. El fondo está compuesto fundamentalmente por novelas, aunque también incluye libros relacionados con temáticas de interés como el medioambiente, la diversidad LGTBI, el acoso escolar, la inteligencia emocional o la sexualidad, entre otras.

Las personas inscritas recibirán un pasaporte lector, un cuaderno de actividades y pasatiempos, así como una guía de lectura que recoge los títulos disponibles y breves reseñas de las últimas novedades adquiridas expresamente para el desarrollo de esta actividad. La participación requiere inscripción previa, que podrá formalizarse en la Biblioteca, de lunes a viernes, en horario de 09.00 horas a 14.00 horas.

Al término de la actividad, todos los participantes recibirán un obsequio. Además, se entregarán premios a los lectores y lectoras que hayan recorrido más aventuras a través de los libros y hayan viajado más lejos con su imaginación. Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Adra refuerza su compromiso con la promoción de la lectura y ofrece a la población infantil y juvenil una alternativa educativa, creativa y entretenida para disfrutar del verano.