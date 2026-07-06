Adra potencia la seguridad en su litoral con un despliegue de socorristas, moto acuática y tablas de rescate rápido

La costa del Poniente almeriense afronta los meses de mayor afluencia turística del año con los deberes hechos en materia de prevención, salvamento y atención ... ciudadana. El Ayuntamiento de Adra ha completado el despliegue logístico e institucional de su dispositivo especial de playas para este verano de 2026. El alcalde de la localidad, Manuel Cortés, ha realizado una visita técnica de inspección para comprobar la puesta a punto de los recursos humanos y materiales que velarán por la tranquilidad de los bañistas, una cita en la que ha estado acompañado por la concejala de Turismo y Playas, Elisa Fernández, y el edil de Seguridad y Movilidad, José Crespo.

El encuentro, desarrollado sobre la misma arena abderitana, ha servido para coordinar las pautas de trabajo junto al personal de Protección Civil, bajo la dirección de María Isabel Espinosa, y los mandos de la Policía Local de Adra, con el subinspector Ángel Parrilla al frente. Durante la supervisión de los medios, el primer edil ha enfatizado que la protección de la integridad física de los usuarios es una prioridad absoluta y transversal para el equipo de gobierno local, argumentando que el diseño de este operativo especial está enfocado en ofrecer una asistencia sanitaria y de auxilio mucho más ágil, cercana y eficaz en cada uno de los tramos que componen el litoral del municipio.

Manuel Cortés ha aprovechado la comparecencia para trasladar su agradecimiento público a la plantilla de socorristas, a los técnicos de emergencias y a los operarios de las distintas áreas municipales implicadas en el mantenimiento diario de la costa. El regidor ha insistido en que el esfuerzo conjunto persigue que la franja marítima de Adra luzca de forma permanente como un entorno cuidado, sostenible y plenamente preparado para acoger con plenas garantías tanto a los miles de turistas que eligen el municipio para sus vacaciones como a los propios vecinos que disfrutan de las playas a diario.

En lo relativo al reparto del capital humano sobre el terreno, la planificación técnica contempla la presencia fija de entre dos y tres socorristas por cada puesto de vigilancia, una ratio que se modulará de forma dinámica atendiendo a las singularidades orográficas, las corrientes y los índices de ocupación específicos de cada playa. Como elemento de apoyo y vigilancia dinámica, el servicio incorpora una moto acuática con carácter itinerante que patrullará de manera constante por todo el término marítimo, extendiendo su cobertura preventiva a las concurridas playas de El Lance y Guainos para acortar las distancias de intervención ante cualquier contingencia en alta mar.

La presente campaña estival incorpora importantes novedades tecnológicas en el equipamiento de los profesionales del salvamento. Entre las adquisiciones materiales más destacadas sobresale la dotación de nuevas tablas de rescate acuático de última generación, unos elementos ligeros que permitirán a los vigilantes aproximarse a las víctimas con una velocidad notablemente superior a la de los métodos tradicionales, optimizando los minutos críticos en situaciones de riesgo por ahogamiento.

Paralelamente, el consistorio ha renovado la implantación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en todos los módulos de salvamento activos. Esta medida garantiza de forma efectiva que, durante todo el horario de apertura y cobertura de las playas, la costa de Adra funcione como una red de espacios cardioprotegidos, disponiendo de personal cualificado y maquinaria médica lista para reaccionar de inmediato y revertir una posible parada cardiorrespiratoria en los márgenes de tiempo que determinan la supervivencia del paciente.

El engranaje de seguridad terrestre se completa con la puesta en servicio de una patrulla móvil a bordo de un vehículo pickup debidamente rotulado y equipado. En este vehículo se desplazarán a diario la coordinadora general de playas y el personal técnico de apoyo, asumiendo la función de recorrer los accesos, supervisar el correcto funcionamiento de las duchas y pasarelas, solucionar incidencias vecinales al momento y servir de enlace directo de comunicación entre los puestos de Protección Civil y las patrullas de la Policía Local. Con este despliegue, Adra consolida la calidad de su oferta turística basándose en la excelencia de sus servicios públicos de protección civil.