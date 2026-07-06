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Adra potencia la seguridad en su litoral con un despliegue de socorristas, moto acuática y tablas de rescate rápido

El alcalde Manuel Cortés supervisa a pie de arena el dispositivo estival de Protección Civil y Policía Local, que transforma las playas abderitanas en espacios cardioprotegidos y listos para la temporada alta

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Este año Adra contará con más vigilantes en sus playas.

Marcos Tárraga

Adra

La costa del Poniente almeriense afronta los meses de mayor afluencia turística del año con los deberes hechos en materia de prevención, salvamento y atención ... ciudadana. El Ayuntamiento de Adra ha completado el despliegue logístico e institucional de su dispositivo especial de playas para este verano de 2026. El alcalde de la localidad, Manuel Cortés, ha realizado una visita técnica de inspección para comprobar la puesta a punto de los recursos humanos y materiales que velarán por la tranquilidad de los bañistas, una cita en la que ha estado acompañado por la concejala de Turismo y Playas, Elisa Fernández, y el edil de Seguridad y Movilidad, José Crespo.

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