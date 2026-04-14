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Adra se prepara para su primavera más radiante con el certamen de Cruces de Mayo

El Ayuntamiento abre el periodo de inscripción para una festividad que repartirá 1.300 euros en premios y convertirá las plazas y centros educativos en museos de arte floral y tradición

Marcos Tárraga

Adra

Martes, 14 de abril 2026, 10:54

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La ciudad de Adra ha comenzado oficialmente la cuenta atrás para una de sus citas más queridas y visualmente impactantes del año. El Ayuntamiento abderitano ... ha anunciado la apertura de la convocatoria para el tradicional Concurso de Cruces de Mayo 2026, una iniciativa que busca, un año más, inundar cada rincón del municipio de color, aroma a flores frescas y ese espíritu de convivencia vecinal que caracteriza a esta festividad. Con la publicación de las bases, el consistorio invita formalmente a toda la ciudadanía, desde las asociaciones de vecinos hasta los colectivos sociales y la comunidad educativa, a tomar el testigo de la tradición y participar activamente en el embellecimiento de la localidad a través de la creación de estos altares efímeros que son auténticas obras de arte popular.

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