Adra se prepara para su primavera más radiante con el certamen de Cruces de Mayo

La ciudad de Adra ha comenzado oficialmente la cuenta atrás para una de sus citas más queridas y visualmente impactantes del año. El Ayuntamiento abderitano ... ha anunciado la apertura de la convocatoria para el tradicional Concurso de Cruces de Mayo 2026, una iniciativa que busca, un año más, inundar cada rincón del municipio de color, aroma a flores frescas y ese espíritu de convivencia vecinal que caracteriza a esta festividad. Con la publicación de las bases, el consistorio invita formalmente a toda la ciudadanía, desde las asociaciones de vecinos hasta los colectivos sociales y la comunidad educativa, a tomar el testigo de la tradición y participar activamente en el embellecimiento de la localidad a través de la creación de estos altares efímeros que son auténticas obras de arte popular.

Para esta edición, la administración local ha querido incentivar el talento y el esfuerzo de los participantes manteniendo una importante dotación económica. En total, se repartirán 1.300 euros en premios, distribuidos estratégicamente entre las diferentes categorías con el objetivo de recompensar la dedicación, la inversión en materiales y la originalidad de las propuestas presentadas. Este respaldo económico no solo funciona como un reclamo para los concursantes, sino que se entiende como una inversión en la conservación del patrimonio inmaterial de Adra, asegurando que el relevo generacional y la pasión por las costumbres locales sigan vibrando con fuerza en el corazón de la provincia.

El calendario para los interesados ya está marcado. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el próximo 24 de abril, ofreciendo un margen suficiente para que los grupos planifiquen sus diseños y el acopio de materiales. El Ayuntamiento ha facilitado las gestiones permitiendo el registro tanto de forma presencial, acudiendo a las dependencias del Registro Municipal en horario de mañana, como a través de la sede electrónica para aquellos que prefieran la comodidad de la tramitación digital. Una vez cerradas las listas, la maquinaria festiva se pondrá en marcha con diferentes tiempos de exposición según la modalidad, garantizando que el impacto visual de las cruces se extienda durante varios días por toda la geografía urbana.

El certamen se divide en dos grandes vertientes que abrazan a toda la sociedad abderitana. Por un lado, la categoría de centros educativos será la encargada de abrir fuego el próximo 30 de abril, jornada en la que los escolares mostrarán sus trabajos en horario matinal, fomentando así el conocimiento de las raíces culturales desde la infancia. Por otro lado, el plato fuerte llegará el fin de semana del 2 y 3 de mayo, cuando las asociaciones y colectivos locales desplieguen sus montajes. Estas cruces deberán estar listas y expuestas desde el mediodía del sábado hasta la tarde del domingo, creando un itinerario cultural que permitirá a residentes y turistas pasear por las calles de Adra disfrutando de la hospitalidad de los participantes y de la belleza de los monumentos florales.

En cuanto a los criterios de evaluación, el jurado no lo tendrá fácil. Las bases establecen una total libertad creativa en cuanto al uso de materiales y diseño, aunque siempre bajo la premisa del respeto a la esencia de la tradición. Los jueces pondrán especial atención en aspectos como la estética general, la originalidad del planteamiento, el nivel de detalle en el trabajo artesanal y, de manera muy significativa, la ambientación del espacio que rodea a la cruz. Además, como incentivo para dinamizar la vida en la vía pública, aquellas propuestas que se instalen al aire libre recibirán una valoración adicional, premiando así el esfuerzo de quienes deciden compartir su arte directamente con el viandante y contribuir de forma más directa al paisaje primaveral de la ciudad. Con este concurso, Adra vuelve a demostrar que su modernidad camina de la mano de su historia, celebrando la llegada del mayo con la alegría y el color que solo sus vecinos saben imprimir.