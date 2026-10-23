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Adra se prepara para vivir un Halloween de miedo con una completa programación de actividades

Será el próximo 31 de octubre, y habrá concursos de disfraces, pasacalles, talleres infantiles, pasajes del terror, un laberinto del horror y una fiesta infantil

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Adra se prepara para vivir un Halloween de miedo con una completa programación de actividades

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra tiene todo preparado para celebrar, el próximo sábado 31 de octubre, una nueva edición de Halloween con una amplia y variada ... programación de actividades dirigida a niños, jóvenes y adultos. La ciudad se llenará de disfraces, personajes terroríficos, música, diversión y numerosas sorpresas en una jornada que convertirá diferentes rincones del municipio en escenarios de misterio y entretenimiento.

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