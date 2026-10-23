Adra se prepara para vivir un Halloween de miedo con una completa programación de actividades

El Ayuntamiento de Adra tiene todo preparado para celebrar, el próximo sábado 31 de octubre, una nueva edición de Halloween con una amplia y variada ... programación de actividades dirigida a niños, jóvenes y adultos. La ciudad se llenará de disfraces, personajes terroríficos, música, diversión y numerosas sorpresas en una jornada que convertirá diferentes rincones del municipio en escenarios de misterio y entretenimiento.

La edil de Cultura, Elisa Fernández, acompañada de la concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha explicado que se ha diseñado una programación pensada «para el disfrute de toda la familia, con propuestas que combinan actividades infantiles, espectáculos, animación en la calle y experiencias de terror». «La celebración se desarrollará en diferentes emplazamientos de Adra, favoreciendo la participación ciudadana y creando un ambiente festivo durante toda la tarde y la noche», ha indicado.

La programación arrancará a las 18:00 horas en la Plaza Puerta del Mar, donde los asistentes podrán inmortalizar su paso por Halloween en el photocall de la 'Luna Sangrienta'. En este mismo punto, en la plaza contigua al Ayuntamiento, se realizarán las inscripciones para participar en el concurso de disfraces. Es la primera vez que se celebra esta actividad que será una de las más esperadas de la celebración. A esa misma hora, Natalio Rivas acogerá un flashmob inspirado en el mítico 'Thriller' de Michael Jackson, que dará paso a una animada actividad de pasacalles que recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Enrique Sierra Valenzuela. Esta propuesta llevará el ambiente de Halloween por el municipio, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a la celebración.

Castañas, talleres infantiles y un laberinto del horror

A partir de las 18:30 horas, la Plaza Enrique Sierra Valenzuela se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada, con una gran castañada, talleres infantiles, reparto de golosinas y un laberinto del horror. Se trata de un espacio especialmente pensado para que los más pequeños disfruten de esta festividad, combinando las tradiciones propias del otoño con actividades de ocio y diversión.

Por otro lado, el Auditorio 'Ciudad de Adra abrirá' sus puertas al 'Pasaje de Terror: Leyendas del Terror', una experiencia que promete poner a prueba los nervios de los participantes. Esta actividad contará con un pase infantil, de 18:00 a 19:30 horas, y otro para adultos, de 20:00 a 23:00 horas, adaptando así la experiencia a diferentes edades. El acceso será gratuito, por orden de llegada y hasta completar el aforo, con grupos de un máximo de diez personas.

Fiesta infantil y concurso de disfraces

La celebración continuará en la Plaza Alfonso Arcas, donde a partir de las 19:00 horas tendrá lugar la 'Halloween Party', una fiesta infantil que ofrecerá un ambiente festivo para los más pequeños. A continuación, se celebrará la entrega de premios del concurso de disfraces, con la que se reconocerá la creatividad, originalidad y esfuerzo de quienes participen en esta cita, que cada año invita a transformar las calles de Adra con los atuendos más sorprendentes y terroríficos.

'Scape Room Saw', la gran novedad

La programación se completará con una de las propuestas dirigidas a quienes buscan emociones más intensas y que es la gran novedad de esta edición: el 'Scape Room Saw', que se desarrollará en el Salón Municipal entre las 18:00 y las 23:00 horas. Esta actividad gratuita tendrá una duración de 30 minutos por sesión y permitirá la participación de grupos de hasta ocho personas. Las plazas son limitadas y será necesario realizar una inscripción previa de manera online a través del enlace habilitado en el cartel oficial de la programación.

Desde el Ayuntamiento, se invita a abderitanos, abderitanas y visitantes a preparar sus disfraces, participar en las actividades y disfrutar de una noche de Halloween inolvidable, en la que el misterio, la diversión y las sorpresas serán los grandes protagonistas.

Las barriadas se suman a Halloween

Las barriadas también se preparan para vivir un intenso fin de semana de Halloween y Todos los Santos, con actividades organizadas por sus comisiones de fiestas para disfrutar en familia y con amigos. En La Curva, la celebración arrancará el viernes 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza Andalucía, con una gran buñuelada, una búsqueda del tesoro fantasma, juegos, hinchables, pasacalles, espectáculo de magia y un concurso de disfraces con premio al mejor caracterizado. Tampoco faltarán las galletas del terror, las bebidas y los bocatas.

Por su parte, Guainos celebrará Halloween el sábado 31 de octubre, a las 17:30 horas, con su particular Escuela del Terror, que incluirá un pasaje terrorífico con una entrada de tres euros, además de buñuelos y chocolate.

También el sábado 31 de octubre, Puente del Río se sumará a la celebración con una tarde terrorífica en el Teleclub, a partir de las 17:00 horas. Los más pequeños podrán disfrutar gratuitamente de colchonetas, pintacaras y otras sorpresas, además de participar en un concurso de disfraces con premios para las mejores caracterizaciones infantil y adulta. Durante la jornada habrá sorteos, música y venta de buñuelos y chocolate, elaborados por Juan y María, así como una barra con bocadillos y bebidas. La actividad está organizada por los mayordomos de la feria de Puente del Río y cuenta con la colaboración de Droguería-Papelería Rodríguez La Curva.

La programación continuará el domingo 1 de noviembre en La Alquería, donde su comisión de fiestas ha organizado una jornada de convivencia con motivo de Todos los Santos. Desde las 13:00 horas, el patio del colegio acogerá una fiesta con comida casera, tapas, buñuelos, chocolate, música y diversión, además de un túnel del terror para quienes se atrevan a recorrerlo.

Cuatro propuestas que reflejan la implicación de las barriadas en estas celebraciones, combinando las tradiciones gastronómicas de Todos los Santos con el ambiente festivo y terrorífico de Halloween.