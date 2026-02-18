Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

La presentación del evento. IDEAL

Adra presenta el Carnaval de Adra 2026 con actividades para todos los públicos

Las actividades serán el viernes, 20 de febrero, con la celebración del Carnaval Infantil, y el sábado, 21 de febrero, con el Gran Desfile de Carnaval

J. C.

Adra

Miércoles, 18 de febrero 2026, 02:11

El Ayuntamiento de Adra ha presentado la programación del Carnaval de Adra 2026, una de las citas festivas más esperadas del calendario municipal, que volverá ... a llenar de color, música y diversión las calles del municipio durante el mes de febrero. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha dado a conocer los detalles de esta celebración, que contará con propuestas pensadas especialmente para el público infantil.

