Adra presenta el Carnaval de Adra 2026 con actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Adra ha presentado la programación del Carnaval de Adra 2026, una de las citas festivas más esperadas del calendario municipal, que volverá ... a llenar de color, música y diversión las calles del municipio durante el mes de febrero. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha dado a conocer los detalles de esta celebración, que contará con propuestas pensadas especialmente para el público infantil.

El primer edil ha destacado que «el Carnaval es una de las fiestas más emblemáticas de Adra y una oportunidad única para disfrutar en familia y con amigos», a la par que ha animado «a todos los vecinos y vecinas, a participar y llenar nuestras calles de alegría y color».

Por su parte, la concejala de Cultura ha afirmado que «hemos preparado un programa variado que incluye actividades para los más pequeños y un gran desfile abierto a toda la ciudadanía». «Queremos que este Carnaval sea un reflejo de la creatividad y el espíritu festivo de nuestra ciudad».

Las actividades arrancarán el viernes 20 de febrero, a las 10:00 horas, con la celebración del Carnaval Infantil, una jornada dedicada a los más pequeños, que podrán disfrutar de una mañana llena de animación, disfraces y ambiente festivo. El plato fuerte llegará el sábado 21 de febrero, cuando a partir de las 17:30 horas tendrá lugar el Gran Desfile de Carnaval, que recorrerá las principales calles de Adra.

El desfile partirá desde la Plaza del Mercado y contará con la participación de comparsas, disfraces y grupos que pondrán ritmo y alegría a la ciudad. La jornada concluirá con la entrega de premios, que se celebrará en el Auditorio 'Ciudad de Adra', donde se reconocerá la originalidad y el esfuerzo de los participantes en las distintas categorías.

Tanto el alcalde como la concejala han animado a vecinos y visitantes a sumarse a esta fiesta, destacando la importancia del Carnaval como una celebración que fomenta la convivencia, la participación ciudadana y la dinamización cultural y social del municipio.