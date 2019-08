Adra presenta el cartel de su feria La Peineta es el nombre del trabajo elaborado por Juan Domingo Martos R. I. ADRA Martes, 13 agosto 2019, 17:06

La ciudad de Adra tiene ya su cartel anunciador para las fiestas patronales que se celebrarán del 6 al 10 de septiembre en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino. El diseño elegido ha sido el de Juan Domingo Martos, un joven abderitano que, a pesar de ser su primera creación, ha conseguido captar la atención del jurado, que no ha dudado en decidir que el suyo sería el cartel anunciador para la Feria y Fiestas de Adra 2019.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández, ha presentado este cartel, que lleva por título 'La peineta'. Y es que en el diseño puede apreciarse la silueta de la cara de una flamenca, que tiene una peineta muy especial. Este elemento tan «de feria», lleva incluido es su esbozo algo tan abderitano como es la Torre de los Perdigones. Además, la cara no tiene ojos, y tiene una explicación. Como el propio Martos ha explicado «el hecho de que la flamenca no tenga ojos no es casual, sino que con ello, he tratado de simbolizar que Adra no sólo hay que verla, hay que sentirla».

Cortés ha querido felicitar públicamente al ganador y ha destacado que «es un cartel precioso, no sólo en estética, sino también por el simbolismo que representa». Además, el alcalde ha querido resaltar la explicación del joven a cerca de la ausencia de ojos en la figura de la cara que aparece en el cartel. Y es que para Cortés «es todo un acierto, ya que quien visita nuestra localidad y quienes viven en ella pueden comprobar nuestro rico patrimonio histórico y cultural, nuestra fantástica gastronomía, en definitiva, Adra es para vivirla y sentirla».

La composición cuenta con un fondo amarillo con lunares, otro de los símbolos que caracteriza a la típica feria andaluza, en los que se incluyen símbolos relacionados con este tipo de festejos y con la localidad. Además, la peineta, que luce en un rojo intenso, destaca por llevar el mismo color que los labios de la mujer y los pendientes flamencos que lleva. Juega, además, con el color rojo, también, en la parte tipográfica del cartel.

El cartel ha sido escogido entre un total de cinco propuestas presentadas en esta edición del concurso. El Área de Fiestas y Tradiciones ha otorgado un premio de 300 euros al ganador, cuyo cartel pasa a partir de este momento a ser propiedad municipal, con todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión. Todos los carteles presentados al concurso se expondrán al público hasta el viernes 23 de agosto en dependencias municipales del Ayuntamiento de Adra.