Cartel informativo de la jornada. IDEAL

Adra promueve el 14F la prevención sobre la violencia de género

Las sesiones abordarán cuestiones clave como la normalización de los celos, la dependencia emocional o el control a través de redes sociales

J. C.

Adra

Jueves, 12 de febrero 2026, 19:22

Comenta

El Ayuntamiento de Adra desarrolló, con motivo del 14 de febrero, una acción de sensibilización en buenos tratos y prevención de la violencia de género ... dirigida al alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos del municipio.

