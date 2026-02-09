Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra promueve los buenos tratos y la prevención de la violencia de género por San Valentín

El Ayuntamiento ha desarrollado, con motivo del 14 de febrero, una acción de dirigida al alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos del municipio

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 9 de febrero 2026, 17:18

El Ayuntamiento de Adra ha desarrollado, con motivo del 14 de febrero, una acción de sensibilización en buenos tratos y prevención de la violencia de ... género dirigida al alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos del municipio. La iniciativa tiene como objetivo fomentar entre la población adolescente una reflexión crítica sobre los mitos del amor romántico y promover modelos de relaciones afectivas sanas, igualitarias y respetuosas, adaptadas a la realidad actual y al uso cotidiano de las redes sociales y entornos digitales.

