Adra promueve los buenos tratos y la prevención de la violencia de género por San Valentín

El Ayuntamiento de Adra ha desarrollado, con motivo del 14 de febrero, una acción de sensibilización en buenos tratos y prevención de la violencia de ... género dirigida al alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos del municipio. La iniciativa tiene como objetivo fomentar entre la población adolescente una reflexión crítica sobre los mitos del amor romántico y promover modelos de relaciones afectivas sanas, igualitarias y respetuosas, adaptadas a la realidad actual y al uso cotidiano de las redes sociales y entornos digitales.

La concejala de Igualdad, Elisa Fernández, ha afirmado que «desde el equipo de Gobierno de Manuel Cortés trabajamos de manera decidida para promover la igualdad y prevenir cualquier forma de violencia de género, también entre la población más joven». «El Día de los Enamorados es una ocasión idónea para reflexionar sobre los modelos de relación que transmitimos a nuestros adolescentes y para fomentar valores de respeto, igualdad y buen trato», ha explicado. «Nuestro compromiso es garantizar que la juventud abderitana cuente con herramientas educativas, emocionales y preventivas para construir relaciones sanas y libres de violencia, consolidando así una sociedad más justa e igualitaria desde la base», ha insistido la edil.

Las sesiones se han planteado como charlas-taller participativas, en las que se abordarán cuestiones clave como la normalización de los celos, la dependencia emocional, el control a través de redes sociales, el respeto a los límites personales y la identificación de conductas de riesgo vinculadas a la ciberviolencia en las relaciones adolescentes. Además, la actividad ha incluido un componente de investigación aplicada, mediante la administración de cuestionarios anónimos al alumnado participante, que permitirán la elaboración de un informe con datos relevantes para seguir impulsando políticas y acciones preventivas en el ámbito juvenil.

Esta iniciativa ha sido organizada desde el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Adra, cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, financiados por el Ministerio de Igualdad. Desde el Ayuntamiento de Adra se destaca la importancia de trabajar la educación emocional y afectiva desde edades tempranas como herramienta clave para prevenir la violencia de género y promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el buen trato.