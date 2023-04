«Adra no puede ser el único pueblo costero sin plazas de hotel entre Francia y Cádiz»

María Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Teresa Piqueras vuelve a presentarse como candidata a la alcaldía de Adra por el Partido Socialista con la firme intención de «ganar de una vez por todas». Las del 28 de mayo serán sus terceras elecciones municipales como cabeza de lista. Entre sus prioridades, no titubea: un «plan de choque» para limpiar el municipio en su conjunto «de forma urgente» y crear plazas hoteleras a través de la reapertura del único hotel del núcleo urbano o de inmuebles de nueva construcción. «Son dos asuntos que no tienen espera ya», sentencia.

–¿Qué le empuja a optar, por tercera vez consecutiva, a la alcaldía de Adra?

–Me empujan los militantes del partido al que pertenezco, que me pidieron encabezar de nuevo la lista. Gracias a su apoyo, me vuelvo a presentar.

–¿Quiénes le acompañarán en la candidatura?

–Aún la estamos perfilando y, a final de abril, se podrá hacer público. Algunos compañeros repetirán y otros no. La candidatura estará formada por personas preparadas y con sentido común, que además son buenas personas, honradas, leales y que solamente buscan lo mejor para Adra.

–¿Cómo intentará convencer al electorado?

–Con soluciones factibles. Los problemas ya los conocemos. Sé cómo atajarlos y solamente hay que ponerse manos a la obra. Nos vamos a dirigir a esas 7.000 personas que se abstuvieron en las pasadas elecciones. También queremos contar con asociaciones y clubes. Contaremos con todos nuestros vecinos porque todos son importantes.

–¿Qué proyectos centrarán su programa electoral?

–Empezando por lo más básico, la limpieza. Hay que aplicar un plan de choque urgente e inmediato con maquinaria de alta presión y productos que desincrusten la suciedad. El personal es insuficiente, tenemos ocho barredores, y vamos tirando de planes de empleo y empresas externas que nos cuestan el triple. Importante es también el agua: PPy Cs han acordado encarecer su precio un 15 por ciento y el agua será de la misma calidad. Por otra parte, necesitamos plazas hoteleras. Adra no puede ser el único pueblo costero sin plazas hoteleras desde Francia hasta Cádiz. Tenemos 14 kilómetros de playa y no es de recibo no tener ni una sola plaza hotelera en el núcleo urbano. Esto hay que solucionarlo y conocemos a inversores dispuestos a invertir si llegamos a la alcaldía. Nos preocupan también los parques, que se hayan gastado más de medio millón de euros y el mantenimiento sea 0. Queremos remodelar los parques existentes e ir más allá: planteamos un gran parque de las familias en la Torre del Humo. También queremos crear una zona de esparcimiento en el antiguo camping Las Gaviotas, con merendero y autocine. Entre los grandes proyectos que presentamos, destaca dotar de suelo a las empresas. Apoyamos a los autónomos y a la agricultura, que necesita un servicio de recogida de residuos y una patrulla rural. El proyecto central de nuestro programa será hacer de Adra una ciudad de los cuidados. Será un área transversal donde cabe desde más bancos para que las personas mayores se sienten a descansar cuando van al centro de salud hasta autobuses eléctricos para evitar el colapso en el acceso a colegios e institutos. Queremos promover la 'tarjeta cuidadora' para prestar apoyo y respiro familiar a quien lo necesite. Es importantísimo ampliar la residencia, que solamente tiene entre 35 plazas, y facilitar que todos los vecinos de Adra puedan practicar deporte siempre. Adra debe ser también una ciudad donde divertirse con zonas de ocio y esparcimiento y una ciudad amiga de los animales.

–¿Qué opinión le merece la gestión realizada por PPy Cs en la presente legislatura?

–Poca gestión. Han tirado el dinero del plan EDUSI con una plaza de abastos con espacios hosteleros cerrados, con 'caminos escolares seguros' que no son más que pintadas en el suelo, con tótem turísticos que están arrancados y con 'rincones con encanto' que no han logrado revitalizar la zona. Los concejales salen todos los días a echarse la foto y ahora se han puesto a pegar carteles. Las cosas no se pueden hacer dos días antes de las elecciones. ¿Y quién atiende al ciudadano? El alcalde no lo hace. No se puede demorar más de 48 horas la respuesta a una instancia. El Ayuntamiento debe ser más cercano, ágil y efectivo. La gestión de los fondos Next Generation ha sido un fracaso. Consideramos que han pasado 20 años, que el proyecto del PP está acabado y que Adra tiene mucho potencial. Nosotros tenemos toda la ilusión y las ganas. Estamos enamorados de Adra.