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Adra reactiva la campaña 'Bendito Marrón' para consolidar el reciclaje orgánico entre sus vecinos

El consistorio moviliza 27.000 euros de fondos europeos para intensificar la sensibilización ciudadana sobre el uso del quinto contenedor y avanzar hacia un modelo de economía circular

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Adra retoma la campaña 'Bendito Marrón' para seguir impulsando la recogida selectiva de biorresiduos.
Adra retoma la campaña 'Bendito Marrón' para seguir impulsando la recogida selectiva de biorresiduos. (R. I.)

Marcos Tárraga

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El Ayuntamiento de Adra ha reafirmado su compromiso con la vanguardia medioambiental mediante el lanzamiento de una nueva fase de la ambiciosa campaña de información ... y sensibilización denominada 'Bendito Marrón'. Esta iniciativa, que ya forma parte del paisaje urbano y de la conciencia colectiva de los abderitanos, busca dar un paso definitivo en la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, incentivando de forma pedagógica y cercana el uso del contenedor marrón. Tras una fase inicial de despliegue de infraestructuras, el consistorio retoma ahora la actividad con un despliegue de acciones informativas, actividades participativas y encuentros vecinales que pretenden convertir el reciclaje de materia orgánica en un hábito cotidiano e irreversible para todos los hogares del municipio.

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