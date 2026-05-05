Adra reactiva la campaña 'Bendito Marrón' para consolidar el reciclaje orgánico entre sus vecinos

El Ayuntamiento de Adra ha reafirmado su compromiso con la vanguardia medioambiental mediante el lanzamiento de una nueva fase de la ambiciosa campaña de información ... y sensibilización denominada 'Bendito Marrón'. Esta iniciativa, que ya forma parte del paisaje urbano y de la conciencia colectiva de los abderitanos, busca dar un paso definitivo en la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, incentivando de forma pedagógica y cercana el uso del contenedor marrón. Tras una fase inicial de despliegue de infraestructuras, el consistorio retoma ahora la actividad con un despliegue de acciones informativas, actividades participativas y encuentros vecinales que pretenden convertir el reciclaje de materia orgánica en un hábito cotidiano e irreversible para todos los hogares del municipio.

La campaña cuenta con un respaldo económico significativo de aproximadamente 27.000 euros, una inversión que ha sido posible gracias a la cofinanciación de la Junta de Andalucía a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este impulso financiero garantiza la continuidad de las acciones de proximidad, permitiendo que el mensaje de sostenibilidad llegue a cada rincón de Adra. El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, ha incidido durante la presentación de esta nueva etapa en que la implicación de la ciudadanía es el motor indispensable para que el proyecto alcance sus objetivos. Según ha explicado, el trabajo constante de la administración debe ir de la mano con el esfuerzo doméstico para transformar lo que antes era basura en recursos útiles para el sector agrícola y el mantenimiento de zonas verdes.

Esta nueva fase estratégica de 'Bendito Marrón' se caracteriza por una metodología de intervención directa y lúdica que busca romper las barreras de la desinformación. El programa contempla actividades diseñadas específicamente para distintos grupos de edad, asegurando que el mensaje sea transversal. Entre las propuestas más destacadas se encuentran los encuentros vecinales en puntos de gran afluencia, así como dinámicas creativas en los centros de mayores, como el 'Bingo del Reciclaje', que utiliza el entretenimiento para fijar conceptos sobre la separación de residuos. Asimismo, la comunidad educativa tiene un papel protagonista con la puesta en marcha de la 'Oca del Reciclaje' en los centros escolares, una herramienta que convierte a los niños y niñas de Adra en los principales embajadores del medio ambiente dentro de sus propias familias.

El objetivo técnico de la campaña es clarificar qué debe depositarse exactamente en el contenedor marrón para evitar la presencia de impropios que dificulten el proceso de compostaje. El Ayuntamiento recuerda que este recipiente está destinado exclusivamente a los denominados biorresiduos, que incluyen restos de alimentos como pieles de frutas y verduras, raspas de pescado, restos de carne, cáscaras de huevo o posos de café. Además, también se permite el desecho de pequeños restos vegetales, plantas, servilletas usadas y papel de cocina manchado de restos orgánicos. La correcta gestión de estos materiales permite su transformación en compost de alta calidad, lo que reduce drásticamente el volumen de residuos que terminan en los vertederos y favorece un sistema de economía circular que beneficia directamente al entorno natural del Poniente Almeriense.

Es importante recordar que Adra fue pionera en esta transformación con la instalación progresiva de los contenedores de carga lateral de color marrón y el reparto masivo de cubos domiciliarios aireados y bolsas compostables para facilitar la separación en el origen. Con esta nueva inversión y la reactivación de las patrullas informativas, el municipio abderitano no solo cumple con las normativas europeas en materia de gestión de residuos, sino que se posiciona como una ciudad moderna, resiliente y profundamente comprometida con la sostenibilidad. Los próximos meses serán decisivos para evaluar el éxito de estas acciones, que aspiran a que el gesto de separar la materia orgánica sea percibido por los vecinos no como una obligación, sino como una contribución esencial para el futuro de las próximas generaciones.