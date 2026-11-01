Adra realiza trabajos de asfaltado en una decena de calles

El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo trabajos de asfaltado en diferentes calles del municipio, una vez realizadas las labores previas de parcheado y ... reparación de las zonas deterioradas del firme. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los ediles de Obras Públicas y Urbanismo, José Crespo y Pedro Peña, visitó las actuaciones para conocer de primera mano el desarrollo de estos trabajos destinados a mejorar el estado de la red viaria.

Las actuaciones se están llevando a cabo en una decena de vías del municipio, concretamente en Cuesta del Faro, avenida Fundición, Mar Tirreno, Mar Jónico, Bonifaz, Celia Viñas, Séneca, Salvador Rueda, Hernán Cortés y Magallanes. Tras una primera fase de reparación de baches y acondicionamiento de las superficies deterioradas, los trabajos avanzan ahora con el asfaltado de las zonas intervenidas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Durante su visita, el alcalde pudo comprobar el avance de las labores, que están a punto de finalizarse y que están mejorando el estado de las calzadas y dando respuesta a las necesidades de mantenimiento y conservación de las calles del municipio. Estas intervenciones se enmarcan en las actuaciones que desarrolla el Consistorio para mantener en condiciones adecuadas las infraestructuras viarias y favorecer una circulación más cómoda y segura tanto para conductores como para peatones.

Con motivo de la ejecución de los trabajos, se están produciendo alteraciones puntuales del tráfico en las calles afectadas. Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas ante las posibles molestias ocasionadas por unas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y el estado de los espacios públicos de la ciudad milenaria.