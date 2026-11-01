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Adra realiza trabajos de asfaltado en una decena de calles

El alcalde visita las actuaciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial

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Una de las actuaciones.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo trabajos de asfaltado en diferentes calles del municipio, una vez realizadas las labores previas de parcheado y ... reparación de las zonas deterioradas del firme. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los ediles de Obras Públicas y Urbanismo, José Crespo y Pedro Peña, visitó las actuaciones para conocer de primera mano el desarrollo de estos trabajos destinados a mejorar el estado de la red viaria.

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