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Adra reclama al Gobierno que agilice la llegada del agua desalada al municipio

José Crespo recuerda que las obras llevan más casi dos años de retraso y su ejecución «daría a nuestro municipio un abastecimiento estable y de calidad»

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Un momento del Pleno.

Javier Cortés

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El Ayuntamiento de Adra reclamó al Gobierno de España que agilice el proyecto de conducción de agua desalada desde la desaladora del Campo de Dalías ... hasta el municipio abderitano, una infraestructura «crucial» para «garantizar un abastecimiento urbano estable, suficiente y de calidad». La iniciativa, impulsada por en una moción del Partido Popular, salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y los concejales de Vox, pese a las abstenciones de los grupos municipales del Partido Socialista y Plataforma por Adra.

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