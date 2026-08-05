Adra reclama al Gobierno que agilice la llegada del agua desalada al municipio

El Ayuntamiento de Adra reclamó al Gobierno de España que agilice el proyecto de conducción de agua desalada desde la desaladora del Campo de Dalías ... hasta el municipio abderitano, una infraestructura «crucial» para «garantizar un abastecimiento urbano estable, suficiente y de calidad». La iniciativa, impulsada por en una moción del Partido Popular, salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y los concejales de Vox, pese a las abstenciones de los grupos municipales del Partido Socialista y Plataforma por Adra.

Como explicó el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, «el equipo de Gobierno está trabajando desde el año 2015 para la llegada al municipio del agua desalada a nuestra ciudad. Gracias a esas gestiones, nuestro municipio tiene reconocido un volumen de 2,4 hectómetros cúbicos anuales, cuya recepción efectiva depende de la construcción de la conducción necesaria hasta las redes municipales de abastecimiento que con esta iniciativa pedimos que se acelere».

Crespo señaló que «el proyecto ha superado diferentes fases administrativas, entre ellas la tramitación ambiental y el proceso de información pública del proyecto constructivo y de la relación de bienes y derechos afectados. Sin embargo, según las previsiones iniciales, las obras deberían estar comenzadas desde el último trimestre de 2024 y casi dos años después todavía no se han licitado las obras».

Es por ello que, atendiendo a la situación hídrica de nuestro municipio, el tiempo transcurrido y la ausencia de calendario para su ejecución «se está generando una creciente preocupación».

El acuerdo aprobado insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Dirección General del Agua y Acuamed a tramitar con carácter prioritario las obras necesarias para conducir el agua desalada desde la desaladora del Campo de Dalías hasta Adra.

De igual modo, se solicita al Gobierno de España que garantice la financiación íntegra de la actuación, declarada de Interés General y que remita al Ayuntamiento un calendario con fechas previstas para la licitación, el inicio y la finalización de las obras, así como para la llegada efectiva del agua desalada al municipio.

El portavoz recordó que esta infraestructura permitirá disponer de agua de mayor calidad y en cantidad suficiente, atender las necesidades presentes y futuras de la población y evitar que Adra tenga que recurrir a soluciones provisionales cada vez que se produzca una situación de escasez.

Igualmente, Crespo recordó que «el Consistorio continúa trabajando durante los últimos años en la mejora de las redes municipales, la reducción de pérdidas y la búsqueda de soluciones temporales ante los episodios de escasez. No obstante, la solución estructural y definitiva pasa por la ejecución de la conducción y por la entrega efectiva del volumen de agua desalada asignado al municipio».

El 8 y el 10 de septiembre, festivos locales de 2027

En otro orden de asuntos, durante la sesión plenaria celebrada este lunes, 3 de agosto, la Corporación Municipal aprobó por unanimidad que los días festivos locales para el próximo año 2027 sean el 8 y el 10 de septiembre, coincidiendo con las festividades de los Santos Patronos de la ciudad de Adra, la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino.