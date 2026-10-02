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Adra reconoce a sus mayores con la campaña 'Todo lo que habéis sembrado en nosotros'

El alcalde ha anunciado la inversión de alrededor de 40.000 euros para la renovación integral de 45 elementos de mobiliario de la Residencia

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Adra reconoce a sus mayores con la campaña &#039;Todo lo que habéis sembrado en nosotros&#039;

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra y Clece Sociales han conmemorado el Día de las Personas de Edad con la campaña 'Todo lo que habéis sembrado en ... nosotros', una iniciativa destinada a poner en valor la figura de las personas mayores y agradecerles todo lo que, con su experiencia, esfuerzo y dedicación, han aportado a lo largo de sus vidas. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el delegado de Clece en Almería, Diego López, participaron en esta jornada, que contó también con la presencia de usuarios y usuarias de la Residencia 'Ciudad de Adra' y del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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Adra reconoce a sus mayores con la campaña 'Todo lo que habéis sembrado en nosotros'

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