Adra reconoce a sus mayores con la campaña 'Todo lo que habéis sembrado en nosotros'

El Ayuntamiento de Adra y Clece Sociales han conmemorado el Día de las Personas de Edad con la campaña 'Todo lo que habéis sembrado en ... nosotros', una iniciativa destinada a poner en valor la figura de las personas mayores y agradecerles todo lo que, con su experiencia, esfuerzo y dedicación, han aportado a lo largo de sus vidas. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el delegado de Clece en Almería, Diego López, participaron en esta jornada, que contó también con la presencia de usuarios y usuarias de la Residencia 'Ciudad de Adra' y del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El alcalde, Manuel Cortés, en la visita a la Residencia de Mayores 'Ciudad de Adra', puso en valor «la importancia de nuestros mayores y todo lo que han hecho por nosotros, por nuestras familias y por la construcción de la Adra que hoy conocemos». En este sentido, señaló que «tenemos el deber de devolverles, de alguna manera, todo ese esfuerzo, cariño y dedicación que nos han entregado durante tantos años». Cortés defendió que este reconocimiento «no puede quedarse únicamente en palabras de agradecimiento y cariño, sino que tiene que traducirse también en hechos y en mejoras que repercutan directamente en su bienestar y en su calidad de vida».

Renovación de mobiliario

En este sentido, el alcalde anunció que se van a destinar alrededor de 40.000 euros a la renovación integral de 45 elementos de mobiliario de la residencia de la ciudad, una actuación que permitirá sustituir un total, entre las 30 camas articuladas con carro elevador y colchón y 15 sillones relax, que estarán próximamente a disposición de los usuarios y usuarias del centro. «Seguiremos trabajando para que nuestros mayores cuenten con los mejores servicios y unas instalaciones cada vez más cómodas y adaptadas a sus necesidades, porque cuidar de quienes nos han cuidado siempre es una responsabilidad de todos», concluyó el primer edil.

Por su parte, el delegado de Clece en Almería, Diego López, agradeció a las personas mayores «todo lo que han aportado a la sociedad con su trabajo, sus valores y su experiencia», destacando que son «un ejemplo de fortaleza, generosidad y sabiduría». Además, señaló que esta campaña nace como «un gesto de gratitud hacia quienes tanto han sembrado a lo largo de su vida» subrayó ue, desde el Servicio de Ayuda a Domicilio y la residencia de Adra, «tenemos el privilegio de acompañarlos cada día y aprender de sus historias y enseñanzas».

La actividad se desarrolló tanto en la residencia como en una mesa informativa instalada en la Plaza Puerta del Mar, a las puertas de la Casa Consistorial, donde los vecinos y vecinas han podido sumarse a esta campaña a través de tarjetas en las que han escrito mensajes de cariño, agradecimiento y motivación dirigidos a las personas mayores de la ciudad.

Una participación que tuvo también un marcado carácter simbólico, ya que se han repartido 1500 suculentas entre quienes se han acercado a colaborar con la iniciativa, como representación de todo aquello que las generaciones mayores han ido «sembrando» en quienes las rodean a través de sus valores, enseñanzas y experiencias.