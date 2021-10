Adra recuerda al Gobierno la «urgencia» de proteger la costa y encauzar el río

El Ayuntamiento de Adra volverá a reinvindicar al Gobierno de España la ejecución de tres obras que considera «urgentes» para la localidad: el encauzamiento del río Adra, la regeneración de la costa y la llegada de agua desalada. El equipo de gobierno, formado por PPy Cs, exige que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. La petición, traslada al pleno de ayer en forma de moción, contó con el apoyo del grupo municipal Vox y el voto en contra del PSOE. El principal grupo de la oposición alegó que, aunque que hay «retrasos» en los proyectos, el proceso para materializarlos «está en marcha».

Una vez más, populares y socialistas manifestaron sus diferencias en sesión plenaria. El portavoz del gobierno local, José Crespo, recordó que el encauzamiento del río Adra se anunció para «el primer semestre de 2021» y que el avance del mar preocupa especialmente en las barriadas costeras de poniente, en la zona de La Habana y en la desembocadura del río. «El mar sigue avanzando sin que el Gobierno haga nada», dijo el también edil de Presidencia.

«Adra necesita una inversión de diez millones de euros para estas obras y el Gobierno ha destinado a nuestra ciudad en los presupuestos del próximo año 80.000 euros», denunció. Una cantidad «simbólica», a juicio de Crespo, que aprovechó su turno de palabra para lamentar un recorte «del 50 por ciento» en la inversión que el Gobierno destinará a la provincia en 2022.

El 'no' del PSOE

Por su parte, el PSOE acusó al gobierno municipal de «falsear los datos» que sustentan la moción. Alegó su portavoz, Teresa Piqueras, que se recogen proyectos que «ya se contemplan». «Son obras plurianuales que no se ejecutan en un año», matizó la concejala socialista para aclarar la inversión prevista. Piqueras, que aseguró trasladar a sus compañeros de filas en Madrid todas las necesidades de Adra, añadió que para acometer el encauzamiento hay de plazo «hasta 2024» y defendió las cuentas formuladas por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Somos la sexta provincia con mejores presupuestos y el año pasado fuimos la primera (...). Faltan a la verdad y sólo buscan manchar la imagen del Gobierno por no ser de su color político», aseveró la también diputada provincial por el PSOE.

Pedro Peña, el único concejal de Cs del equipo de gobierno, avaló la necesidad de aprobar la moción: «Queremos que el Gobierno no nos olvide y ponga la cantidad suficiente para que estas obras avancen». «Con esta moción, sólo decimos que necesitamos tres obras urgentes en Adra, que nos prometieron que se iban a hacer y que no se han hecho», zanjó el alcalde, Manuel Cortés, para dejar paso a la votación de una petición que finalmente no logró salir adelante por unanimidad. Plataforma no estuvo presente en la votación del punto.