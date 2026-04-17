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El Ayuntamiento de Adra hace oficial la promoción interna de tres empleadas municipales. R. I.

Adra refuerza su estructura administrativa con la promoción interna de tres empleadas de larga trayectoria

El alcalde, Manuel Cortés, preside el acto de toma de posesión y subraya la apuesta por el talento municipal como vía para mejorar la calidad del servicio público a la ciudadanía

Marcos Tárraga

Adra

Viernes, 17 de abril 2026, 13:00

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En un acto que reafirma la apuesta por la estabilidad y el crecimiento profesional dentro de la administración local, el Ayuntamiento de Adra ha oficializado ... esta mañana la promoción interna de tres empleadas municipales. Esta medida, enmarcada en la política de recursos humanos que viene desarrollando el consistorio abderitano, supone un reconocimiento explícito a la labor de profesionales que cuentan con una trayectoria, compromiso y experiencia de más de dos décadas de servicio ininterrumpido en la institución. El Salón de Plenos ha sido el escenario donde las trabajadoras han formalizado sus nuevos cargos, consolidando así un proceso selectivo que busca optimizar la gestión interna y, por ende, la atención que se presta diariamente a los vecinos del municipio.

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