Adra refuerza su estructura administrativa con la promoción interna de tres empleadas de larga trayectoria

En un acto que reafirma la apuesta por la estabilidad y el crecimiento profesional dentro de la administración local, el Ayuntamiento de Adra ha oficializado ... esta mañana la promoción interna de tres empleadas municipales. Esta medida, enmarcada en la política de recursos humanos que viene desarrollando el consistorio abderitano, supone un reconocimiento explícito a la labor de profesionales que cuentan con una trayectoria, compromiso y experiencia de más de dos décadas de servicio ininterrumpido en la institución. El Salón de Plenos ha sido el escenario donde las trabajadoras han formalizado sus nuevos cargos, consolidando así un proceso selectivo que busca optimizar la gestión interna y, por ende, la atención que se presta diariamente a los vecinos del municipio.

Las protagonistas de este avance profesional son Ana María López Alcázar y Rosalía López Casanova, quienes han promocionado a la escala de técnicas de gestión, integrándose en el grupo A2 de la administración. Junto a ellas, Milagros Mercedes Peña Fernández ha tomado posesión de su nuevo puesto como auxiliar administrativa, perteneciente al grupo C2. Las tres empleadas simbolizan la memoria institucional del Ayuntamiento, habiendo dedicado gran parte de su vida laboral al servicio de Adra, lo que garantiza que sus nuevas responsabilidades se ejerzan con un conocimiento profundo de las necesidades y el funcionamiento de la maquinaria municipal.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha sido el encargado de presidir el acto institucional, durante el cual ha dedicado unas palabras de felicitación y agradecimiento a las trabajadoras. En su intervención, el primer edil ha destacado que hoy se da un paso más en el compromiso firme de este Ayuntamiento con sus trabajadores y trabajadoras, incidiendo en que la promoción interna no solo beneficia al empleado, sino que fortalece directamente la calidad del servicio público que se ofrece a la población. Cortés ha insistido en que contar con una plantilla motivada y con horizontes de ascenso es la mejor garantía para que la gestión administrativa sea ágil y eficiente. Además, el alcalde ha aprovechado la ocasión para anunciar que esta senda de profesionalización no se detiene aquí, ya que los procesos de promoción interna continuarán durante la próxima semana con el grupo de técnicos de administración y finanzas.