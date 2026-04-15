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Adra impulsa una actividad de concienciación sobre acoso escolar para alumnado de Primaria. R. I.

Adra refuerza la seguridad en las aulas con una campaña pionera contra el acoso escolar y los riesgos digitales

Un total de 160 alumnos de Educación Primaria participan en una jornada formativa liderada por Servicios Sociales y la Policía Local para combatir el 'bullying' y el ciberacoso desde edades tempranas

Marcos Tárraga

Adra

Miércoles, 15 de abril 2026, 13:58

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El Ayuntamiento de Adra ha dado un paso decisivo en la protección de sus menores con la puesta en marcha de una ambiciosa actividad de ... concienciación destinada a erradicar el acoso escolar en los centros educativos de la localidad. A través de un esfuerzo coordinado entre el área de Servicios Sociales y la Policía Local, mediante la figura estratégica del Agente Tutor, la iniciativa ha conseguido formar este miércoles a 160 alumnos y alumnas de tercero y cuarto de Educación Primaria. Esta acción se integra dentro de una planificación anual de carácter preventivo que busca no solo intervenir cuando surge el conflicto, sino dotar a los más jóvenes de una conciencia crítica que impida el desarrollo de conductas violentas o discriminatorias en el entorno escolar.

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