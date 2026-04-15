Adra refuerza la seguridad en las aulas con una campaña pionera contra el acoso escolar y los riesgos digitales

El Ayuntamiento de Adra ha dado un paso decisivo en la protección de sus menores con la puesta en marcha de una ambiciosa actividad de ... concienciación destinada a erradicar el acoso escolar en los centros educativos de la localidad. A través de un esfuerzo coordinado entre el área de Servicios Sociales y la Policía Local, mediante la figura estratégica del Agente Tutor, la iniciativa ha conseguido formar este miércoles a 160 alumnos y alumnas de tercero y cuarto de Educación Primaria. Esta acción se integra dentro de una planificación anual de carácter preventivo que busca no solo intervenir cuando surge el conflicto, sino dotar a los más jóvenes de una conciencia crítica que impida el desarrollo de conductas violentas o discriminatorias en el entorno escolar.

La jornada formativa ha contado con un enfoque multidisciplinar al ser impartida de forma conjunta por la psicóloga Elisabet Ruiz y el agente tutor José Antonio Vargas. Esta dualidad profesional ha permitido a los estudiantes recibir una visión integral del problema, combinando el análisis del bienestar emocional y social con el conocimiento del marco legal vigente que rodea al acoso. Durante las sesiones, se han desglosado de forma pedagógica los distintos tipos de acoso escolar que existen, subrayando que la violencia no solo es física, sino que las agresiones verbales o la exclusión social son igualmente dañinas y perseguibles. Los ponentes han hecho especial hincapié en la importancia vital de la detección precoz, instando a los niños a romper el silencio y comunicar cualquier situación anómala a sus referentes adultos, ya sean padres o docentes.

Uno de los ejes centrales de la actividad ha sido la prevención de los peligros derivados del uso de las nuevas tecnologías, un ámbito en el que los menores se adentran a edades cada vez más precoces. En este sentido, se ha prestado una atención pormenorizada a fenómenos como el ciberbullying y el grooming, alertando sobre los riesgos que conlleva el uso inadecuado de internet y las redes sociales. El Agente Tutor ha trasladado a los escolares la realidad de los delitos tecnológicos, mientras que la psicóloga ha ofrecido herramientas para identificar perfiles falsos y gestionar la privacidad de forma segura. La formación ha buscado que el alumnado comprenda que el acoso puede traspasar las paredes del colegio a través de las pantallas, convirtiéndose en una amenaza constante si no se establecen los mecanismos de protección adecuados.

Más allá de la teoría y la normativa legal, la iniciativa impulsada por el consistorio abderitano ha tenido una vertiente eminentemente práctica enfocada en la resolución pacífica de conflictos. A través de dinámicas adaptadas a su edad, los participantes han aprendido técnicas de mediación y comunicación asertiva, fundamentales para establecer relaciones saludables entre iguales. El fomento del respeto mutuo y la convivencia armónica se han postulado como los pilares básicos para construir una comunidad escolar segura y cohesionada. Con esta actividad, el Ayuntamiento de Adra reafirma su compromiso con la educación en valores, entendiendo que la lucha contra el acoso escolar es una responsabilidad compartida que requiere de una intervención temprana y constante para garantizar el desarrollo pleno y seguro de las futuras generaciones.