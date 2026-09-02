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Adra regresa al siglo XVII para recrear el histórico asalto turco-berberisco a la villa con un gran teatro callejero

El municipio abderitano revivirá los días 17 y 18 de octubre los hechos acontecidos en 1620 mediante un despliegue cultural de la Asociación 'Torreón de Vela' que tomará el casco histórico con el uso de una moneda propia

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Adra recreará el histórico asalto turco-berberisco de 1620 con una gran representación por sus calles.

María Paredes Moya

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El Ayuntamiento de Adra y la Asociación Cultural 'Torreón de Vela' han presentado formalmente en el emblemático escenario del Cerro de Montecristo el proyecto de ... recreación histórica del asalto turco-berberisco acontecido en la villa los días 14 y 15 de octubre de 1620. La cita, que se celebrará durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, se plantea como una profunda e interactiva inmersión en el pasado local. El objetivo prioritario de este proyecto pasa por transformar las arterias principales y los rincones más representativos del municipio en un gran escenario abierto al público para dar a conocer uno de los pasajes militares e históricos más determinantes de la historia abderitana.

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Adra regresa al siglo XVII para recrear el histórico asalto turco-berberisco a la villa con un gran teatro callejero

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