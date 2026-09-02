Adra regresa al siglo XVII para recrear el histórico asalto turco-berberisco a la villa con un gran teatro callejero

El Ayuntamiento de Adra y la Asociación Cultural 'Torreón de Vela' han presentado formalmente en el emblemático escenario del Cerro de Montecristo el proyecto de ... recreación histórica del asalto turco-berberisco acontecido en la villa los días 14 y 15 de octubre de 1620. La cita, que se celebrará durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, se plantea como una profunda e interactiva inmersión en el pasado local. El objetivo prioritario de este proyecto pasa por transformar las arterias principales y los rincones más representativos del municipio en un gran escenario abierto al público para dar a conocer uno de los pasajes militares e históricos más determinantes de la historia abderitana.

El acto de presentación institucional contó con la intervención del alcalde de Adra, Manuel Cortés, y del presidente de la asociación organizadora y director de la representación, Francisco Espinosa, quienes estuvieron arropados por parte del elenco de actores caracterizados con la indumentaria de la época que darán vida a los personajes del siglo XVII. Durante su intervención, Cortés destacó la notable relevancia pedagógica, cultural y turística de la iniciativa, calificándola como una oportunidad idónea para acercar el patrimonio local a la ciudadanía de forma participativa, reforzando la identidad histórica y poniendo en valor los enclaves urbanos originales donde se desarrollaron los violentos combates hace más de cuatro siglos.

Por su parte, el director del montaje, Francisco Espinosa, expresó su honda satisfacción por trasladar a la escena pública la gesta ocurrida en el otoño de 1620, abarcando con rigor el relato desde la sorpresiva incursión pirata en la costa hasta la posterior liberación de la población a manos de las milicias de Berja y Las Alpujarras. Espinosa trasladó su sincero agradecimiento al Consistorio abderitano y al grupo de recreación 'Don Luis de Tovar' por su incansable trabajo. Asimismo, anunció que el tradicional mercado de época que acompañará a las jornadas utilizará una divisa conmemorativa propia denominada 'Luises', concebida para profundizar en la ambientación histórica de comerciantes, vecinos y visitantes.

El guion argumental de la representación, elaborado minuciosamente por Joaquín Soriano López, se ha articulado mediante una propuesta teatralizada e itinerante dividida en un prólogo, tres actos centrales de intensidad dramática creciente y un emotivo epílogo final. La narrativa transportará al espectador desde el avistamiento inicial de las galeras enemigas en el horizonte marítimo hasta la sangrienta defensa de las murallas. Esta estructura permitirá al público desplazarse físicamente junto a la comitiva de actores a medida que la trama bélica evoluciona por las distintas calles y plazas de la localidad.

El recorrido de la representación itinerante abarcará puntos neurálgicos del mapa urbano abderitano, como la desembocadura del Río Grande, la Plaza de San Sebastián, las inmediaciones del Mercado Central, la transitada calle Natalio Rivas y el propio enclave del Torreón de la Vela. Las escenas de lucha y resistencia de los pobladores continuarán posteriormente por el entorno de la emblemática Puerta del Mar, la calle Castillo, la Plaza Ortiz de Villajos, la Cuesta de la Plaza y la calle Estrella, conectando los monumentos patrimoniales con los sucesos trágicos registrados en los archivos históricos.

La recreación otorgará un papel determinante y protagonista a la figura militar de Don Luis de Tovar, capitán que asumió con valentía el mando de la heroica defensa de la villa frente a las huestes invasoras a pesar de la preocupante inferioridad numérica de las tropas locales. Junto al capitán Tovar, la adaptación teatral recupera a personajes reales de la época como Pedro Guréndez, Sebastián de Céspedes, Juan Francisco Juárez o Juan Ginés de Espinosa, quienes combatirán arropados por soldados, escuderos y milicianos concejiles frente al empuje de los corsarios, arcabuceros y marineros de la escuadra otomana.

A lo largo del intenso fin de semana de recreación, los vecinos y visitantes podrán seguir muy de cerca episodios cargados de gran emotividad y tensión dramática, tales como la cruenta batalla de Vena luquete, el asedio continuado a las murallas exteriores, la heroica muerte en combate de Don Luis de Tovar y la posterior llegada de los ansiados refuerzos alpujarreños que certificaron la expulsión definitiva de las tropas invasoras. El epílogo del montaje estará dedicado íntegramente a rendir un sincero homenaje a la memoria de los antiguos defensores de la villa abderitana y de las poblaciones vecinas que acudieron prestas en su auxilio, consolidando esta cita como un referente cultural en el Poniente almeriense.