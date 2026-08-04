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Adra regula el uso del Cerro de Montecristo para garantizar la conservación del yacimiento

El Ayuntamiento prioriza la protección del espacio, establece las condiciones de acceso y utilización y establece sanciones por el mal uso del recinto

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Imagen del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Adra.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra dio este martes un paso importante en la regulación y protección del Yacimiento Arqueológico del Cerro de Montecristo y de su ... espacio escénico mediante la elaboración de un reglamento municipal de uso y de una ordenanza fiscal específica. Ambos textos tienen como finalidad compatibilizar la conservación de uno de los principales testimonios materiales de la historia de Adra y de la antigua Abdera con la investigación, la educación patrimonial, las visitas públicas y la celebración de actividades culturales.

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