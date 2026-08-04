Adra regula el uso del Cerro de Montecristo para garantizar la conservación del yacimiento

El Ayuntamiento de Adra dio este martes un paso importante en la regulación y protección del Yacimiento Arqueológico del Cerro de Montecristo y de su ... espacio escénico mediante la elaboración de un reglamento municipal de uso y de una ordenanza fiscal específica. Ambos textos tienen como finalidad compatibilizar la conservación de uno de los principales testimonios materiales de la historia de Adra y de la antigua Abdera con la investigación, la educación patrimonial, las visitas públicas y la celebración de actividades culturales.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, destacó que estos acuerdos tienen como objetivo «garantizar la conservación del Cerro de Montecristo, recientemente abierto al público después de una importantísima intervención arqueológica» y «la necesidad de establecer normas claras de utilización que hagan compatible el desarrollo de eventos con la protección del entorno».

Esta norma ordena el acceso a la zona arqueológica, los recorridos y plataformas de visita, el espacio escénico, los accesos, cerramientos, áreas de recepción e instalaciones auxiliares. Asimismo, permite al Ayuntamiento delimitar zonas restringidas o suspender temporalmente su utilización por motivos de conservación, seguridad, mantenimiento, investigación o ejecución de trabajos arqueológicos.

El reglamento general de uso fue aprobado en la sesión plenaria celebrada este lunes con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular y los representantes de Vox y Plataforma, mientras que el grupo PSOE optó por la abstención.

Acceso ordenado, aforos controlados y usos compatibles

El recinto permanecerá cerrado fuera de las visitas, jornadas y actividades programadas o expresamente autorizadas. Para cada apertura, el Ayuntamiento determinará los horarios, recorridos, zonas accesibles, aforos y medidas de seguridad. Las visitas podrán organizarse mediante programación municipal, reserva previa, jornadas de puertas abiertas o autorización específica. El número de participantes se adaptará a la sensibilidad de las áreas visitables y a los medios disponibles, pudiendo establecerse turnos, grupos y recorridos escalonados.

El espacio escénico se destinará preferentemente a actividades culturales, educativas, divulgativas, científicas e institucionales compatibles con el yacimiento. Entre los usos que podrán autorizarse se encuentran conciertos, recitales, representaciones, conferencias, jornadas, actividades educativas y turísticas, actos institucionales, reportajes fotográficos, producciones audiovisuales y recreaciones históricas debidamente justificadas.

Régimen sancionador para proteger el patrimonio

La regulación incorpora un régimen sancionador municipal para los incumplimientos relacionados con el acceso, la organización y la utilización del recinto. Las infracciones leves podrán sancionarse con multas de entre 100 y 750 euros; las graves, de 751 a 1.500 euros; y las muy graves, de 1.501 a 3.000 euros.

El reglamento también establece normas claras de comportamiento. Se prohíbe tocar, mover, pisar o apoyarse sobre los restos; recoger piedras, tierra o fragmentos; alterar la vegetación; realizar pintadas; abandonar residuos; fumar o encender fuego. Cualquier hallazgo o incidencia deberá comunicarse inmediatamente y los posibles restos arqueológicos no podrán manipularse ni desplazarse.

Una ordenanza fiscal adaptada a los distintos usos

Por otro lado, también se aprobó la ordenanza fiscal que establece una tasa para la utilización singular, reservada o profesional del yacimiento, el espacio escénico y sus dependencias auxiliares. No estarán sujetos a la tasa los accesos generales gratuitos organizados directamente por el Ayuntamiento. Esta ordenanza fue igualmente aprobada en la última sesión plenaria con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular, así como por Plataforma. Por su parte, Vox y PSOE votaron abstención.

Las tarifas oscilan entre los 60 euros para visitas concertadas y los 600 euros para conciertos, espectáculos con medios técnicos o actos privados o profesionales. También se establecen tarifas para visitas especiales fuera de la programación ordinaria o reportajes fotográficos privados; para producciones audiovisuales de pequeño formato, charlas y actividades sencillas; para espectáculos de pequeño formato; jornadas para rodajes publicitarios, televisivos o cinematográficos de mayor entidad.

Bonificación de hasta el 100%

El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de hasta el 100 % de la tasa a administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro o colectivos, siempre que la actividad sea gratuita y tenga un especial interés cultural, educativo, científico, turístico o social relacionado con la difusión del patrimonio de Adra. La ordenanza contempla expresamente la exención para las actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento, las actuaciones arqueológicas o científicas debidamente autorizadas y las visitas escolares incluidas en programas municipales.

Con esta regulación, el Ayuntamiento de Adra dota al Cerro de Montecristo de un marco estable que refuerza su conservación, ofrece seguridad jurídica a las personas y entidades organizadoras y favorece una utilización cultural, educativa y turística responsable de uno de los enclaves patrimoniales más importantes del municipio.