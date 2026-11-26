El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo una reordenación del tráfico en una quincena de calles del entorno de El Cercado con el objetivo ... de mejorar la seguridad vial, facilitar la circulación de vehículos y reforzar la protección de los peatones. Esta medida entrará en vigor este viernes, 27 de noviembre. La actuación contempla la reorganización de los sentidos de circulación en distintas vías de la zona, con el fin de conseguir un tráfico más fluido y ordenado, evitar situaciones de riesgo y mejorar la movilidad tanto para los vecinos como para los conductores que transitan habitualmente por este entorno.

El concejal de Seguridad y Movilidad, José Crespo, ha destacado que «con esta reordenación buscamos mejorar la movilidad en el entorno de El Cercado, dando prioridad a la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y facilitando la circulación de vehículos». Asimismo, ha señalado que «seguimos trabajando para adaptar la ordenación del tráfico a las necesidades de cada barrio, impulsando actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los abderitanos y abderitanas». Las calles que recibirán este cambio son, fundamentalmente, Plata, Plomo, Travesía Plomo, calle Cerca, Hernán Cortés, Rodrigo de Triana, Pedro Valdivia, Mesana, Trinquete, Bronce, Cercado y parte de la calle Masnou.

Desde el Ayuntamiento de Adra se solicita la colaboración de la ciudadanía durante los primeros días de implantación de estos cambios, así como especial atención a la nueva señalización y a los sentidos de circulación establecidos, con el objetivo de facilitar la adaptación de los usuarios a la nueva ordenación del tráfico. Con esta medida, el Consistorio abderitano continúa trabajando para hacer de las calles del municipio espacios más seguros, accesibles y cómodos para todos, favoreciendo la convivencia entre vehículos y peatones y apostando por una movilidad urbana más eficiente y segura.