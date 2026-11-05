Adra repone y mejora la infraestructura de evacuación de las albuferas para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo trabajos de reposición y mejora de la infraestructura hidráulica de evacuación de las albuferas de Adra, con ... el objetivo de reforzar la capacidad de drenaje y prevenir posibles inundaciones ante episodios de lluvias intensas y avenidas de agua.

Las actuaciones contemplan la reposición de los tubos de drenaje y evacuación hacia el mar, al objeto de mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico y facilitar la salida del agua acumulada en la zona.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por el concejal de Agricultura, Antonio J. Sánchez, y la concejala de Medio Ambiente, Noelia García, ha visitado la zona para conocer el estado de ejecución de los trabajos y las características de la intervención.

Esta actuación adquiere especial importancia ante la posible colmatación de las albuferas y el aporte de agua procedente de las ramblas y cauces que desembocan en este espacio, especialmente, durante episodios de precipitaciones intensas.

La intervención tiene también como finalidad proteger las explotaciones agrícolas colindantes y reducir el riesgo de acumulaciones de agua que puedan ocasionar daños en cultivos, instalaciones e infraestructuras agrarias. Asimismo, el mantenimiento y la mejora de estas infraestructuras contribuirán a reforzar la seguridad hidráulica del entorno y a prevenir posibles incidencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.

Los trabajos, ha informado el Ayuntamiento de Adra en una nota, están financiados con cargo a las ayudas de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, destinadas a la reparación de los daños ocasionados por la borrasca. Se enmarcan, además, en las actuaciones de recuperación y mejora de infraestructuras afectadas por los temporales.