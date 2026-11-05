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Adra repone y mejora la infraestructura de evacuación de las albuferas para prevenir inundaciones

Los trabajos permitirán aumentar la capacidad de drenaje de la zona y reducir el riesgo de acumulaciones de agua en las explotaciones agrícolas colindantes

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El alcalde de Adra, en una visita a los trabajos en las albuferas.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo trabajos de reposición y mejora de la infraestructura hidráulica de evacuación de las albuferas de Adra, con ... el objetivo de reforzar la capacidad de drenaje y prevenir posibles inundaciones ante episodios de lluvias intensas y avenidas de agua.

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Adra repone y mejora la infraestructura de evacuación de las albuferas para prevenir inundaciones

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