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Adra respalda las reivindicaciones de agricultores y pescadores ante el aumento de los costes de producción

El concejal de Agricultura defiende la necesidad de reforzar las ayudas, reducir las trabas burocráticas y proteger dos sectores fundamentales para la economía y el empleo del municipio

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Pleno de Adra.

Marcos Tárraga

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El Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado una moción conjunta para respaldar las reivindicaciones de agricultores y pescadores ante el aumento de sus costes ... de producción, para reclamar a las administraciones competentes la aprobación de ayudas directas y bonificaciones fiscales. La iniciativa pretende dar respuesta a las dificultades que atraviesan dos de los principales motores económicos del municipio, cuya rentabilidad se está viendo comprometida por el encarecimiento de los combustibles, los suministros y otros gastos esenciales para el desarrollo de su actividad.

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