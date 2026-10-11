Adra respalda las reivindicaciones de agricultores y pescadores ante el aumento de los costes de producción

El Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado una moción conjunta para respaldar las reivindicaciones de agricultores y pescadores ante el aumento de sus costes ... de producción, para reclamar a las administraciones competentes la aprobación de ayudas directas y bonificaciones fiscales. La iniciativa pretende dar respuesta a las dificultades que atraviesan dos de los principales motores económicos del municipio, cuya rentabilidad se está viendo comprometida por el encarecimiento de los combustibles, los suministros y otros gastos esenciales para el desarrollo de su actividad.

La propuesta pone de manifiesto la complicada situación que afrontan los agricultores abderitanos como consecuencia del aumento del precio del gasóleo agrícola, los fertilizantes, los plásticos, los tratamientos fitosanitarios, el agua, la energía y los costes laborales y de Seguridad Social. Una escalada de precios a la que se suman los gastos derivados de la lucha contra las plagas, con especial incidencia de Thrips parvispinus, y que está reduciendo considerablemente los márgenes económicos de las explotaciones hortícolas bajo plástico.

El concejal de Agricultura, Antonio J. Sánchez, ha recordado durante su intervención en sesión plenaria que «cuando hablamos de agricultura y pesca en Adra, estamos hablando de empleo, de familias, de empresas y del presente y el futuro de nuestro municipio». En este sentido, ha defendido que «no podemos permitir que quienes cada día trabajan para sacar adelante nuestro campo y nuestra flota pesquera tengan que afrontar solos unos costes que están poniendo en riesgo la rentabilidad de sus explotaciones y la continuidad de su actividad».

Asimismo, el edil ha insistido en que «las ayudas existentes son positivas, pero resultan insuficientes ante la realidad que viven nuestros agricultores y pescadores. Para ello, se reclama el reconocimiento como superficie elegible de los cultivos bajo plástico con riego acreditado, así como la puesta en marcha de procedimientos administrativos ágiles y simplificados que faciliten la acreditación, solicitud y cobro de las subvenciones.

Finalmente, Antonio J. Sánchez ha afirmado que «defender nuestra agricultura y nuestra pesca no es una cuestión de colores políticos, sino de defender el empleo, la economía y el futuro de Adra. Nuestros agricultores y pescadores necesitan soluciones concretas, ayudas suficientes y el compromiso de todas las administraciones para poder seguir trabajando y generando riqueza en nuestro municipio».

Una apuesta por la seguridad y protección del campo abderitano

Por otro lado, el Pleno también ha dado luz verde a una a moción conjunta que plantea estudiar la creación o contratación de un servicio específico de Guardería Rural o Agentes Rurales que permita incrementar la vigilancia en caminos, fincas agrícolas y espacios públicos del término municipal. La propuesta contempla que este servicio actúe de manera coordinada con la Policía Local, la Guardia Civil, el SEPRONA y los servicios municipales, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención y respuesta y proteger las explotaciones agrícolas.

Nuevos depósitos para reforzar el abastecimiento de agua

En otro orden de asuntos, el Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado una propuesta para estudiar la construcción de dos nuevos depósitos de agua para aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar el suministro, especialmente en las zonas más elevadas del municipio y sus barriadas. La iniciativa contempla la realización de estudios geológicos y técnicos para determinar su ubicación y busca garantizar mayores reservas ante posibles averías o interrupciones del servicio, además de reducir la dependencia de los grupos eléctricos de presión. Esta actuación se plantea como complemento a la futura llegada de agua desalada desde Balerma, que será conducida hasta el depósito de Puente del Río para su distribución por el municipio.

Reconocimiento al papel de las mujeres rurales

Por otro lado, el Pleno ordinario ha aprobado el manifiesto con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre, sumándose así al reconocimiento de la contribución fundamental de las mujeres al desarrollo económico, social y sostenible de los municipios.

El texto, promovido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), pone en valor su papel en sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, los servicios y el emprendimiento, así como su aportación a la vida social de los pueblos. En el marco del Año Internacional de la Agricultora, el manifiesto reivindica la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo, la formación y los recursos productivos, así como una mayor participación femenina en los espacios de decisión, destacando la importancia de las mujeres rurales para afrontar retos como la despoblación y el relevo generacional. Este manifiesto ha sido respaldado por todos los grupos municipales, excepto VOX.