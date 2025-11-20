Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes

El Ayuntamiento agradece la colaboración de la Junta Central de Usuarios y reprocha al PSOE de Adra su falta de responsabilidad en plena crisis hídrica

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:44

El Ayuntamiento de Adra ha restablecido el servicio de agua potable y ha levantado las restricciones vigentes por la situación de sequía tras semanas de ... trabajo intenso y de coordinación con Hidralia, empresa encargada de la gestión hídrica en el municipio. Un esfuerzo en el que «ha sido determinante la colaboración de la Junta Central de Usuarios y de varias comunidades de regantes», han apuntado desde el propio consistorio en una nota.

