Adra restaura su San Marcos más especial: «El que vimos de niños»

María Torres Adra Sábado, 6 de abril 2024, 23:13

Fue adquirida en los años 40, poco después de la Guerra Civil española. No mide más de un metro y 20 centímetros y no desfila en procesión desde hace tres décadas. Sin embargo, es la talla de San Marcos que la mayoría de los abderitanos recuerdan de su niñez: una pequeña imagen de escayola de incalculable valor inmaterial, testigo de las promesas y plegarias de varias generaciones de agricultores.

La antigua talla de San Marcos Evangelista, que preside la casa hermandad de la calle Esperanza bajo una hornacina desde hace 30 años, acaba de ser sometida a un minucioso proceso de rehabilitación. El restaurador almeriense Mario Jesús Latorre se ha encargado de recuperar su esplendor original, deteriorado por el paso del tiempo y por el impacto de los rayos de sol sobre el cristal que lo protege. El proceso se ha prolongado durante tres meses, entre enero y marzo, y el resultado será público y notorio el día 10, cuando se presente oficialmente ante la Hermandad de San Marcos reunida en asamblea.

Es una talla especialmente simbólica para los abderitanos. La primera imagen de San Marcos que se veneró en Adra fue quemada durante la Guerra Civil y esta ocupó su lugar. «Un grupo de agricultores pidió donativos para poder adquirir una nueva imagen, después de la Guerra Civil. Salió en procesión hasta el año 1994, cuando fue sustituida por la actual imagen de San Marcos, de madera y obra del escultor granadino Eduardo Espinosa, que es la que se venera actualmente», explica a IDEAL Antonio Ginés, hermano mayor en funciones de la Hermandad de San Marcos. «Para los hermanos de San Marcos, aunque el valor artístico de la talla no sea excepcional porque no es de madera, se trata de una imagen muy especial. Es la que yo he visto siempre, desde niño, y queremos conservarla», explica. La hermandad ha financiado a pulmón el proceso.

Paso a paso

La pequeña talla de escayola había sido restaurada con anterioridad en dos ocasiones, según apunta a este periódico José María Gómez, miembro de la hermandad abderitana. La primera, en 1990, por Javier Arcos, y la segunda, en 1994, por Sergio Martínez. La última intervención ha dejado al descubierto datos de especial interés, como el nombre de su posible autor: Nicolás Prados.

«La obra llegó al taller en muy mal estado de conservación con múltiples daños en todo el perímetro», puntualizó a través de sus redes sociales Latorre. En concreto, el restaurador realizó una limpieza mecánica y química de la imagen, reintegró los volúmenes perdidos y consolidó la peana, que se encontraba fracturada. Asimismo, se repararon las manos y dedos –también fracturados- y se procedió al estucado de determinadas zonas, con el dorado en lámina de los motivos vegetales. Tras la reintegración cromática de la imagen en su conjunto, se aplicó una protección final y se restauró la aureola.

Fiestas de Interés Turístico de Andalucía

Adra cuenta los días para celebrar las fiestas de San Marcos. Declaradas de Interés Turístico Andaluz, mantienen intactas tradiciones muy especiales para los abderitanos en general y para los agricultores en particular. Aunque su día grande será el 25 de abril, la programación se prolonga durante varios días e incluye desde concursos de hortalizas hasta torneos de baloncesto y ajedrez.

Especialmente simbólicas son las carreras de cintas, la yincana o el paseo a caballo por las calles de la localidad así como el recorrido por la estación, la degustación de buñuelos, la verbena de San Marcos y el pregón, que este año corre a cargo de …. Entre las novedades de este 2024, destaca la programación de juegos populares para niños en la calle, cerca de la Casa Hermandad de la plaza de San Marcos. El cartel de las fiestas se presentará oficialmente el día 11 de abril, así como el sello de Correos que plasmará la importancia de estas fiestas centenarias.

Sentimiento de hermandad

Fundada en 1989, la de San Marcos es una de las hermandades con mayor arraigo de Adra. Actualmente ronda los 300 hermanos, pero su intención es recuperar el sentimiento de hermandad y aumentar esta cifra de forma progresiva. Bajo esta premisa, se está organizando una convivencia en torno a la devoción que despierta San Marcos en la parte oriental de Andalucía. La hermandad, con ayuda de las distintas diócesis, sigue el rastro de las hermandades, cofradías y asociaciones que rinden tributo a esta imagen en las provincias de Granada, Jaén y Almería para reunirse en Adra.

La imagen del patrón de los agricultores, que se puede visitar en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Adra, estrenó retablo el año pasado gracias al trabajo de la hermandad y a los donativos de muchas familias abderitanas. Sus nombres han quedado inmortalizados en una cápsula del tiempo, en el interior del retablo.

Adra