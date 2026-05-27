Adra reúne a más de 300 profesionales en la tercera edición de Agro Innovation Day

El Auditorio Ciudad de Adra acogió este martes la tercera edición de Agro Innovation Day, una jornada organizada por IKOS Advanced que volvió a convertir ... al municipio abderitano en punto de encuentro para empresas, agricultores, técnicos, startups y profesionales vinculados a la innovación agrícola.

El evento reunió a más de 300 asistentes y contó con un amplio programa de ponencias, demostraciones tecnológicas y espacios de networking centrados en la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y el uso de datos aplicados al sector agroalimentario. Bajo el lema «La agritech no es el futuro, ya la hemos construido», la jornada puso el foco en soluciones reales y tecnologías ya implementadas en explotaciones agrícolas.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, agradeció a IKOS Advanced «volver a elegir Adra para celebrar un encuentro que ya se ha convertido en una cita importante para el sector agrícola y tecnológico», destacando que la continuidad del evento en la ciudad «demuestra la conexión existente entre nuestra tierra y la innovación aplicada al campo».

El regidor subrayó además que «Adra es agricultura, forma parte de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestra identidad», poniendo en valor la capacidad del municipio y del sector para evolucionar y adaptarse a los nuevos retos tecnológicos. En este sentido, afirmó que «la tecnología ya forma parte del día a día de las explotaciones agrícolas y el agritech ha dejado de ser una idea de futuro para convertirse en una realidad».

Asimismo, Manuel Cortés señaló que iniciativas como Agro Innovation Day «permiten compartir experiencias, generar oportunidades y situar a Adra como un lugar de referencia para debatir hacia dónde avanza la agricultura moderna», reiterando el compromiso del Ayuntamiento con todas aquellas acciones que impulsen la innovación, la modernización y el desarrollo tecnológico del sector agrícola.

Por su parte, el CEO de IKOS Advanced, Joaquín Soriano, destacó el crecimiento y consolidación del evento en esta tercera edición. «Agro Innovation Day confirma que existe una demanda real de espacios donde la tecnología agrícola se muestre con rigor y con aplicaciones reales. La respuesta del sector nos demuestra que la agricultura está preparada para avanzar hacia modelos cada vez más digitalizados y eficientes».

Soriano quiso poner en valor al equipo que hay detrás del proyecto: «Lo que se vio ayer no se construye en un día; es fruto de años de trabajo de un equipo que cree en la innovación tanto como en la idea de acercarla al campo. Nuestra obsesión siempre ha sido que la tecnología no se quede en el discurso, sino que sea entendible y esté al alcance real de quien trabaja la tierra».

Soriano, igualmente, puso de manifiesto el nivel alcanzado por la Startup Competition, uno de los espacios más destacados de la jornada, cuya empresa ganadora fue TropoTherm. Según explicó, la propuesta destacó «por su rigor técnico y su aplicabilidad real», reflejando el potencial innovador que continúa emergiendo dentro del ecosistema agritech.

El evento contó además con la participación de empresas tecnológicas, entidades agrícolas y especialistas en transformación digital, consolidando a Agro Innovation Day como una de las principales citas del calendario agritech en Andalucía.