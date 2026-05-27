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Adra reúne a más de 300 profesionales en la tercera edición de Agro Innovation Day

El evento se consolida como referente nacional del agritech en una jornada organizada por IKOS Advanced que tornó el municipio en punto de encuentro para empresas

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Adra reúne a más de 300 profesionales en la tercera edición de Agro Innovation Day

Marcos Tárraga

Almería

El Auditorio Ciudad de Adra acogió este martes la tercera edición de Agro Innovation Day, una jornada organizada por IKOS Advanced que volvió a convertir ... al municipio abderitano en punto de encuentro para empresas, agricultores, técnicos, startups y profesionales vinculados a la innovación agrícola.

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