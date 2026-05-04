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Adra se rinde al encanto de sus Cruces de Mayo en un fin de semana de tradición y participación ciudadana

La Asociación de Vecinos 'Virgen de los Dolores' de Guainos conquista el máximo galardón de un concurso que ha destacado por la elevada calidad artística de sus montajes

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Las Cruces de Mayo llenan de color, convivencia y tradición las calles de Adra.
Las Cruces de Mayo llenan de color, convivencia y tradición las calles de Adra. (R. I.)

Marcos Tárraga

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La ciudad milenaria de Adra ha vuelto a demostrar este fin de semana por qué la festividad de las Cruces de Mayo es una de ... las citas más queridas y respetadas de su calendario cultural. Las calles y plazas del municipio se han transformado en un estallido de colorido, flores y artesanía, en una edición que ha destacado especialmente por el ambiente de convivencia y la alta participación tanto de colectivos locales como de visitantes llegados de toda la comarca. Esta celebración, que entronca con las raíces más profundas de la identidad abderitana, ha servido una vez más como escaparate para el ingenio de sus vecinos, quienes durante semanas han trabajado en el diseño y montaje de unos altares que rinden tributo a la primavera y a la tradición sacra de la provincia.

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Adra se rinde al encanto de sus Cruces de Mayo en un fin de semana de tradición y participación ciudadana

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