Adra se rinde al encanto de sus Cruces de Mayo en un fin de semana de tradición y participación ciudadana

La ciudad milenaria de Adra ha vuelto a demostrar este fin de semana por qué la festividad de las Cruces de Mayo es una de ... las citas más queridas y respetadas de su calendario cultural. Las calles y plazas del municipio se han transformado en un estallido de colorido, flores y artesanía, en una edición que ha destacado especialmente por el ambiente de convivencia y la alta participación tanto de colectivos locales como de visitantes llegados de toda la comarca. Esta celebración, que entronca con las raíces más profundas de la identidad abderitana, ha servido una vez más como escaparate para el ingenio de sus vecinos, quienes durante semanas han trabajado en el diseño y montaje de unos altares que rinden tributo a la primavera y a la tradición sacra de la provincia.

El epicentro de la actividad social durante estas jornadas ha vuelto a situarse en los Jardines del Puerto, un espacio que se ha consolidado como el gran referente de la fiesta gracias a la colaboración entre el tejido asociativo y la administración local. En este enclave, las cofradías de Pasión de la ciudad —Expiración, Humildad y Prendimiento— han vuelto a dar un ejemplo de unidad y esfuerzo compartido al organizar una cruz monumental que ha atraído a cientos de personas. Durante todo el fin de semana, los asistentes han podido disfrutar de un programa lúdico completo que ha maridado la música en directo con la mejor gastronomía típica de la zona, convirtiendo los jardines en un hervidero de alegría donde la devoción y el ocio se han dado la mano de forma armoniosa bajo el sol de mayo.

Uno de los momentos más esperados de la festividad ha sido la resolución del tradicional concurso de Cruces de Mayo, una competición que cada año eleva el nivel de sus propuestas y pone en serios aprietos al jurado calificador. En esta edición de 2026, el primer premio en la categoría de asociaciones ha recaído en la Asociación de Vecinos 'Virgen de los Dolores' de la barriada de Guainos, cuyo montaje ha destacado por su minuciosidad, el uso de elementos tradicionales y una composición floral impecable que ha cautivado a propios y extraños. Este reconocimiento premia el esfuerzo colectivo de una barriada que siempre se vuelca con sus tradiciones, logrando este año posicionar su cruz como el gran referente visual de todo el municipio abderitano.

El palmarés de esta categoría se ha completado con otras propuestas de gran valor artístico que demuestran la diversidad de los colectivos que participan en la fiesta. El segundo premio ha sido otorgado a la Residencia de Mayores 'Ciudad de Adra', cuyos residentes y personal han vuelto a demostrar que la creatividad no entiende de edades; la tercera posición ha sido para Joaquín Rodríguez Parrón, mientras que el cuarto galardón ha recaído en la Hermandad de la Humildad y Esperanza. El jurado ha querido subrayar el inmenso trabajo artesanal que hay detrás de cada una de estas instalaciones, donde el manejo de la flor natural, el encaje, los aperos de labranza y la simbología religiosa se combinan para crear escenarios que invitan a la pausa y a la contemplación.

La savia nueva de la tradición también ha tenido su protagonismo en el concurso con la categoría juvenil, un apartado fundamental para asegurar el relevo generacional de esta festividad. En esta ocasión, el primer premio ha sido para José Antonio Pérez, vecino de la barriada de La Alquería, quien ha sorprendido por la madurez de su propuesta y el respeto a los cánones clásicos de la fiesta. Este galardón es una prueba de que la juventud abderitana sigue comprometida con las costumbres de sus antepasados, aportando su propia visión y energía para que las Cruces de Mayo sigan siendo un elemento vivo y dinámico dentro de la vida social de la ciudad.

Tras un intenso fin de semana de visitas institucionales, recorridos por las diferentes barriadas y momentos de encuentro vecinal, el balance de las Cruces de Mayo 2026 no puede ser más positivo. El Ayuntamiento de Adra ha felicitado a todos los participantes por engrandecer una festividad que, más allá de su vertiente estética, cumple una función social de primer orden al fortalecer los lazos entre los distintos núcleos de población. Con el aroma a clavel y el eco de las sevillanas todavía presentes en el aire, Adra despide una edición que ha vuelto a llenar de vida sus rincones más emblemáticos, reafirmando su orgullo por unas raíces que florecen con más fuerza que nunca cada primavera.