Adra siembra salud entre los más jóvenes: una apuesta municipal por la nutrición y el deporte

La ciudad de Adra ha dado hoy un paso decisivo en la protección del bienestar de sus ciudadanos más jóvenes con el inicio de una ... ambiciosa campaña de sensibilización que sitúa la salud en el centro del calendario escolar. En una sociedad donde el sedentarismo y los procesados ganan terreno, el Ayuntamiento de Adra, bajo la dirección del equipo de Gobierno de Manuel Cortés, ha decidido pasar a la acción a través del Plan Local de Salud. Esta mañana, el murmullo habitual de las aulas se ha trasladado a las instalaciones de la Piscina Municipal, donde los alumnos y alumnas de 4º de Educación Primaria de todos los centros educativos de la localidad y sus barriadas han comenzado a participar en una serie de jornadas diseñadas para transformar sus hábitos de vida de una forma lúdica pero profundamente educativa.

La importancia institucional de esta iniciativa ha quedado reflejada en la visita de los concejales del equipo de Gobierno, quienes han estado acompañados por la jefa de servicio de Clece, Marian Cruz, y el director de la Piscina, Juan Antonio González. Durante este encuentro con el primer grupo de participantes, se ha destacado la relevancia de la colaboración público-privada y la coordinación con el Centro de Salud de la ciudad para garantizar que los mensajes lleguen con claridad y rigor científico a los escolares. En total, serán 290 alumnos los que pasen por estas instalaciones en los próximos días, beneficiándose de una estructura formativa dual que atiende a los dos pilares fundamentales del bienestar físico: lo que ingerimos y cómo nos movemos.

La actividad se ha estructurado con una metodología que busca el impacto directo a través de la evidencia. En la primera fase de la jornada, los menores participan en un taller de alimentación saludable centrado en la detección de los azúcares encubiertos, una de las mayores amenazas silenciosas en la dieta infantil actual. Bajo la dirección experta de la Enfermera Referente Escolar, Paqui Martín, los niños y niñas aprenden a leer etiquetas y a comprender que muchos de los productos que consumen a diario contienen cantidades de azúcar que pasan desapercibidas pero que afectan a su salud a largo plazo. Este conocimiento crítico se presenta no como una prohibición, sino como una herramienta de empoderamiento para que los escolares sean capaces de elegir opciones más sanas de manera autónoma.

Una vez finalizada la parte teórica, la jornada cambia radicalmente de ritmo para sumergirse literalmente en la actividad física. Los monitores de la Piscina Municipal toman el relevo para dirigir sesiones de ejercicio dentro del agua, aprovechando los beneficios de la natación y los juegos acuáticos para demostrar que el deporte puede ser una actividad divertida y motivadora. Esta combinación de teoría nutricional y práctica deportiva busca crear un recuerdo positivo en los menores, asociando el cuidado de la salud con el ocio y el compañerismo. Con esta iniciativa, Adra refuerza su compromiso con el Plan Local de Salud, entendiendo que la inversión en educación preventiva durante la infancia es la mejor estrategia para construir una sociedad futura más sana, activa y consciente de sus necesidades físicas.