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Adra siembra salud entre los más jóvenes: una apuesta municipal por la nutrición y el deporte

El Ayuntamiento abderitano moviliza a cerca de 300 escolares en una iniciativa del Plan Local de Salud que combina la concienciación sobre el azúcar oculto con el ejercicio físico en la Piscina Municipal

Marcos Tárraga

Adra

Miércoles, 8 de abril 2026, 13:43

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La ciudad de Adra ha dado hoy un paso decisivo en la protección del bienestar de sus ciudadanos más jóvenes con el inicio de una ... ambiciosa campaña de sensibilización que sitúa la salud en el centro del calendario escolar. En una sociedad donde el sedentarismo y los procesados ganan terreno, el Ayuntamiento de Adra, bajo la dirección del equipo de Gobierno de Manuel Cortés, ha decidido pasar a la acción a través del Plan Local de Salud. Esta mañana, el murmullo habitual de las aulas se ha trasladado a las instalaciones de la Piscina Municipal, donde los alumnos y alumnas de 4º de Educación Primaria de todos los centros educativos de la localidad y sus barriadas han comenzado a participar en una serie de jornadas diseñadas para transformar sus hábitos de vida de una forma lúdica pero profundamente educativa.

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