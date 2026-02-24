Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno municipal en el Ayuntamiento de Adra. Ideal

Adra solicita al Gobierno ayudas tras los destrozos por el paso de la borrasca

El Ayuntamiento pide ser declarado como Zona Gravemente Afectada después de las intensas lluvias y vientos que han caudado «graves daños» en el municipio

M. T.

Almería

Martes, 24 de febrero 2026, 20:51

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno de España a declarar el municipio como Zona Gravemente Afectada por una ... Emergencia de Protección Civil, tras los graves daños ocasionados por los intensos episodios de lluvias y vientos registrados en estos primeros meses de 2026. Durante estos días, el municipio sufrió importantes afecciones que han impactado de forma significativa en bienes municipales, explotaciones agrícolas, infraestructuras rurales, el litoral y el sector pesquero, además de propiedades privadas, superando la capacidad de respuesta ordinaria de la administración local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La crema de Mercadona elegida la mejor por la OCU que se ha hecho viral
  2. 2 Dos hermanos de Granada secuestran y torturan a un ciudadano marroquí, que logra escapar y llegar grave a Urgencias
  3. 3 La A-44 reabre hacia Granada tras superar con éxito las pruebas en el viaducto de Rules
  4. 4 Una niña de 13 años apuñala a su madre en Motril con un cuchillo de cocina
  5. 5 La Guardia Civil investiga carreras ilegales este fin de semana en Alhendín
  6. 6 Arde el bar Picual en la plaza Campo Verde en mitad de la noche
  7. 7 Apuñala a su marido creyendo que la estaba insultando cuando se estaba quejando por el VAR
  8. 8 Un hostelero de Granada no puede abrir el restaurante de su hotel porque no encuentra cocinero
  9. 9 Ocho heridos, entre ellos dos menores, tras un choque frontal en la carretera a Sierra Nevada
  10. 10 El cambio del tiempo que anuncia Aemet en Granada para el fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adra solicita al Gobierno ayudas tras los destrozos por el paso de la borrasca

Adra solicita al Gobierno ayudas tras los destrozos por el paso de la borrasca