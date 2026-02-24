Adra solicita al Gobierno ayudas tras los destrozos por el paso de la borrasca

El Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno de España a declarar el municipio como Zona Gravemente Afectada por una ... Emergencia de Protección Civil, tras los graves daños ocasionados por los intensos episodios de lluvias y vientos registrados en estos primeros meses de 2026. Durante estos días, el municipio sufrió importantes afecciones que han impactado de forma significativa en bienes municipales, explotaciones agrícolas, infraestructuras rurales, el litoral y el sector pesquero, además de propiedades privadas, superando la capacidad de respuesta ordinaria de la administración local.

Uno de los sectores más afectados ha sido el agrícola, pilar esencial de la economía abderitana. Las explotaciones de cultivos bajo plástico e invernaderos han registrado pérdidas de cosechas, daños estructurales en cubiertas y cerramientos, afecciones en sistemas de riego y paralización de la actividad productiva en numerosas fincas. Asimismo, se han producido daños importantes en la red de caminos rurales, fundamentales para el acceso a explotaciones y diseminados, afectando a firmes, cunetas y sistemas de drenaje, lo que dificulta gravemente el tránsito y el desarrollo de la actividad agraria.

En su condición de municipio marítimo, Adra también ha sufrido daños relevantes en playas, accesos y elementos de protección del frente costero, comprometiendo la seguridad, salubridad y uso público de estos espacios. Especialmente significativo ha sido el impacto en el sector pesquero, con daños en embarcaciones, artes de pesca e instalaciones vinculadas a la actividad portuaria, lo que ha provocado la interrupción temporal de la actividad y pérdidas económicas para los profesionales del mar.

Ante esta situación, el acuerdo plenario solicitará ayudas específicas para explotaciones agrícolas y compensaciones por pérdidas de cosechas; actuaciones urgentes en caminos rurales; medidas para la recuperación del litoral y servicios de playa; ayudas para la reparación de infraestructuras municipales, beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social para actividades económicas afectadas, especialmente agricultura intensiva; ayudas específicas al sector pesquero, incluyendo reparación de embarcaciones y moratoria en las cuotas de autónomos del mar; así como ayudas directas por daños en viviendas y propiedades privadas.

Moción en defensa ante el acuerdo UE-Mercosur

Asimismo, el Pleno ha aprobado dos propuestas en defensa del sector primario y deja patente que Adra únicamente respaldará la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur si se garantiza una protección real, automática y eficaz para los agricultores y ganaderos. Con ello, el Pleno defiende que no puede exigirse a los agricultores europeos estándares sanitarios, fitosanitarios, medioambientales y laborales de los más estrictos del mundo mientras se permite la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas condiciones.