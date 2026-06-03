Adra transforma su principal acceso histórico con el impulso definitivo al nuevo Bulevar de La Alquería

Las infraestructuras viarias de la comarca del Poniente almeriense continúan experimentando un notable proceso de modernización y adaptación a las necesidades del siglo veintiuno. En ... este contexto, el municipio de Adra ha dado un paso de gigante con la supervisión de los trabajos de reurbanización que transformarán por completo la fisonomía urbana y las condiciones de habitabilidad de uno de sus núcleos periféricos más emblemáticos. El alcalde de la localidad, Manuel Cortés, acompañado de forma directa por sus concejales de Obras Públicas, José Crespo, y de Urbanismo, Pedro Peña, ha realizado una visita técnica para comprobar de primera mano los avances en el extendido de la capa de rodadura y el asfaltado de la primera fase de las obras del esperado Bulevar de La Alquería.

Esta intervención de calado técnico y social está siendo ejecutada por la Diputación Provincial de Almería, institución que vuelve a demostrar su implicación directa con los municipios de la provincia, y cuenta con la estrecha e indispensable colaboración del propio Ayuntamiento abderitano. Las obras se integran formalmente dentro del proyecto global de rehabilitación del firme de la carretera de la Red Provincial AL-6300. Esta importante arteria de comunicación terrestre cumple una función estratégica fundamental para el tráfico de la zona, puesto que conecta de manera directa la Autovía del Mediterráneo A-7 con la carretera autonómica A-1175 a través de la barriada de La Alquería de Adra, consolidándose como una de las entradas más concurridas y esenciales hacia el casco urbano.

Durante el recorrido por la zona de obras, el primer edil abderitano ha podido constatar el ritmo de los trabajos de pavimentación, los cuales encaran ya sus jornadas finales para devolver la normalidad a la circulación de la zona. Manuel Cortés ha aprovechado la ocasión para pedir públicamente disculpas a todos los vecinos de la barriada, así como a los conductores, transportistas y usuarios en general, por las lógicas molestias e interrupciones que este tipo de actuaciones de gran envergadura suelen ocasionar de forma inevitable en el quehacer diario de quienes transitan de manera habitual por esta vía. No obstante, el regidor local ha remarcado que el resultado final compensará con creces la paciencia vecinal, al suponer un salto cualitativo sin precedentes en la escena urbana.

La máxima autoridad municipal ha hecho especial hincapié en que este proyecto integral responde a una demanda histórica y largamente esperada por la sociedad civil de Adra. Las mejoras introducidas en el trazado no solo optimizarán el flujo diario del tráfico rodado de vehículos ligeros y pesados vinculados a la actividad agrícola, sino que incrementarán de manera drástica los índices de seguridad vial para los peatones y revalorizarán notablemente la estética visual de la localidad. Según ha manifestado Cortés, el equipo de gobierno local continúa trabajando de manera ininterrumpida para conseguir que las infraestructuras municipales estén a la altura de lo que merecen los ciudadanos, invirtiendo en obras que redundan directamente en la movilidad y el bienestar.

En lo que respecta a los detalles técnicos de esta primera etapa de las actuaciones, el proyecto ha contemplado el fresado integral del pavimento deteriorado por el paso del tiempo y la posterior extensión de una densa capa de aglomerado asfáltico de última generación. Paralelamente a la renovación del suelo, los operarios están procediendo a la renovación completa de toda la señalización horizontal reflectante, la reconstrucción técnica de los antiguos bordillos desgastados, el acondicionamiento integral de la mediana central que ordena el tráfico y una reforma paisajística y constructiva en la conocida glorieta de las tinajas, un punto neurálgico que da la bienvenida a los visitantes.

Cortés ha querido poner en valor el éxito que supone el modelo de colaboración institucional cruzada, agradeciendo formalmente a la Diputación Provincial de Almería su constante compromiso presupuestario y técnico con las necesidades del municipio de Adra. A juicio del alcalde, cuando las administraciones públicas dejan a un lado la burocracia y trabajan de manera coordinada y de la mano, se consiguen sacar adelante proyectos de infraestructuras esenciales que impactan de forma muy positiva en la calidad de vida de los vecinos de las barriadas y los pueblos de Almería, optimizando además el uso de los recursos públicos disponibles.

Las obras que se ejecutan en este acceso estratégico cuentan con una partida económica que asciende a los 200.000 euros, un montante financiero que se encuentra consignado de manera oficial dentro de las inversiones programadas en los planes de la Red Viaria Provincial para el bienio 2024-2025 de la institución supramunicipal. Gracias a esta inyección presupuestaria, el núcleo de La Alquería no solo resolverá sus problemas históricos de hundimientos en la calzada y grietas en el firme, sino que se dotará al entorno de una estética de bulevar moderno, mucho más amable para el paseo ciudadano y acorde al peso específico que tiene Adra como segunda ciudad más antigua de la provincia de Almería.

La culminación de esta primera fase del Bulevar de La Alquería marcará el inicio de un nuevo estándar en los accesos al municipio, integrando las barriadas rurales con el núcleo urbano principal mediante vías seguras, cómodas y fluidas. Los colectivos vecinales del Poniente almeriense aguardan con expectación la retirada definitiva de la maquinaria pesada para disfrutar de una calzada que reducirá los tiempos de conexión con la autovía y ofrecerá una imagen renovada y próspera de la localidad ante los miles de conductores que acceden cada día a Adra por este punto neurálgico del mapa provincial.