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Adra transforma su principal acceso histórico con el impulso definitivo al nuevo Bulevar de La Alquería

El alcalde, Manuel Cortés, supervisa las labores de asfaltado de una primera fase que cuenta con una inversión de 200.000 euros de la Diputación Provincial para modernizar la seguridad y la movilidad en la transitada carretera AL-6300

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Manuel Cortés visita los avances en el asfaltado de la primera fase de las obras del Bulevar de La Alquería.
Manuel Cortés visita los avances en el asfaltado de la primera fase de las obras del Bulevar de La Alquería. (R. I.)

Marcos Tárraga

Adra

Las infraestructuras viarias de la comarca del Poniente almeriense continúan experimentando un notable proceso de modernización y adaptación a las necesidades del siglo veintiuno. En ... este contexto, el municipio de Adra ha dado un paso de gigante con la supervisión de los trabajos de reurbanización que transformarán por completo la fisonomía urbana y las condiciones de habitabilidad de uno de sus núcleos periféricos más emblemáticos. El alcalde de la localidad, Manuel Cortés, acompañado de forma directa por sus concejales de Obras Públicas, José Crespo, y de Urbanismo, Pedro Peña, ha realizado una visita técnica para comprobar de primera mano los avances en el extendido de la capa de rodadura y el asfaltado de la primera fase de las obras del esperado Bulevar de La Alquería.

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