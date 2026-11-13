 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Adra traslada a la Junta de Andalucía sus necesidades en materia de Justicia

Ha puesto de manifiesto la importancia de seguir avanzando en la mejora de los recursos y servicios judiciales, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más cercana, accesible y eficaz a la ciudadanía

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La secretaria general de Justicia y la nueva delegada territorial en Almería, en la visita a las dependencias municipales.

Marcos Tárraga

El alcalde de Adra, Manuel Cortes, ha trasladado a la Junta de Andalucía sus necesidades en materia de Justicia. Lo ha hecho directamente a la ... secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares, y a la nueva delegada territorial en Almería, Juana Tarifa, en un encuentro institucional en el que han abordado propuestas encaminadas a continuar mejorando los servicios que se prestan a los vecinos de la localidad.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Adra traslada a la Junta de Andalucía sus necesidades en materia de Justicia

[]

Adra traslada a la Junta de Andalucía sus necesidades en materia de Justicia