Adra traslada a la Junta de Andalucía sus necesidades en materia de Justicia

El alcalde de Adra, Manuel Cortes, ha trasladado a la Junta de Andalucía sus necesidades en materia de Justicia. Lo ha hecho directamente a la ... secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares, y a la nueva delegada territorial en Almería, Juana Tarifa, en un encuentro institucional en el que han abordado propuestas encaminadas a continuar mejorando los servicios que se prestan a los vecinos de la localidad.

Durante el encuentro, al que también han asistido la concejala de Presidencia, María Paz Fernández, y el concejal de Urbanismo, Pedro Peña, el primer edil ha trasladado a la Administración autonómica diversas peticiones y cuestiones de interés para la ciudad y ha puesto de manifiesto la importancia de seguir avanzando en la mejora de los recursos y servicios judiciales, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más cercana, accesible y eficaz a la ciudadanía.

En el marco de esta visita institucional, han recorrido también las instalaciones de la nueva Oficina Municipal de Justicia de Adra al objeto de que las representantes del Gobierno autonómico conozcan de primera mano sus dependencias y los espacios destinados a la prestación de este servicio público.

El alcalde ha valorado positivamente este encuentro y ha destacado la importancia de mantener una interlocución directa y fluida con la Junta de Andalucía para continuar atendiendo las demandas del municipio.

Ha señalado, en este sentido, que «desde el Ayuntamiento de Adra seguimos trabajando de la mano de las distintas administraciones para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, defendiendo los intereses de nuestra ciudad y reivindicando más y mejores servicios públicos».

Ha reiterado, finalmente, «el compromiso del equipo de gobierno municipal de continuar impulsando la colaboración institucional como herramienta fundamental para avanzar en la mejora de los servicios públicos y contribuir al bienestar y la calidad de vida de todos los abderitanos y abderitanas».