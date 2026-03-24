Adra ultima los preparativos de limpieza para una Semana Santa de esplendor en sus calles

El Ayuntamiento de Adra ya tiene perfilado el plan de actuación para que el municipio luzca su mejor cara durante la próxima Semana Santa. Con ... el objetivo de que las celebraciones transcurran en un entorno cuidado, la concejal de Limpieza Viaria, Patricia Berenguel, junto a los responsables de Servicios, Parques y Jardines, y Fiestas y Tradiciones —Juan Antonio Fernández, Noelia García y Elisa Fernández—, han mantenido una reunión técnica clave para coordinar un dispositivo especial de limpieza y mantenimiento.

Este plan estratégico pone el foco en las necesidades de refuerzo de un servicio que se vuelve fundamental durante los días de pasión. Las calles de Adra se convertirán en el escenario de los tradicionales Vía Crucis y de las siete procesiones que protagonizarán las tres hermandades de Pasión de la ciudad. El trasiego de fieles y visitantes requiere de una logística precisa para que el fervor religioso conviva en armonía con la higiene urbana.

Un esfuerzo extraordinario

Patricia Berenguel ha destacado la relevancia de este despliegue, señalando que es vital «garantizar que nuestras calles luzcan en las mejores condiciones durante una de las semanas más significativas para nuestros vecinos, vecinas y visitantes». Para lograrlo, el consistorio realizará un importante esfuerzo, incrementando tanto los recursos materiales como los turnos del personal municipal. El objetivo es compatibilizar los actos programados con una imagen impecable de la ciudad milenaria.

Llamamiento a la conciencia ciudadana

Sin embargo, el éxito de este dispositivo no depende únicamente del trabajo administrativo. Desde el Ayuntamiento se ha hecho un firme llamamiento a la colaboración de la ciudadanía. La implicación de residentes y turistas se considera «clave» para mantener el orden.

Se recuerda la importancia de respetar estrictamente los horarios de depósito de residuos y de utilizar correctamente papeleras y contenedores. Solo a través del civismo se podrá asegurar que Adra disfrute de una Semana Santa segura y acorde a la solemnidad y relevancia de sus tradiciones más arraigadas.