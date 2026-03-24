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El Ayuntamiento de Adra perfila un dispositivo especial de limpieza para esta Semana Santa. R. I.

Adra ultima los preparativos de limpieza para una Semana Santa de esplendor en sus calles

El Ayuntamiento coordina un dispositivo especial de refuerzo humano y material para garantizar la mejor imagen de la ciudad milenaria durante sus desfiles procesionales.

Marcos Tárraga

Martes, 24 de marzo 2026, 13:48

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El Ayuntamiento de Adra ya tiene perfilado el plan de actuación para que el municipio luzca su mejor cara durante la próxima Semana Santa. Con ... el objetivo de que las celebraciones transcurran en un entorno cuidado, la concejal de Limpieza Viaria, Patricia Berenguel, junto a los responsables de Servicios, Parques y Jardines, y Fiestas y Tradiciones —Juan Antonio Fernández, Noelia García y Elisa Fernández—, han mantenido una reunión técnica clave para coordinar un dispositivo especial de limpieza y mantenimiento.

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