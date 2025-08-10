Adra se une a 'Pulmón Azul' por una jornada de conciencia medioambiental y limpieza submarina Su objetivo es informar y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto real que amenaza el no cuidar un bien como el agua

El domingo 17 de agosto, en la desembocadura del río en Adra será el escenario del proyecto Pulmón Azul, una iniciativa que une deporte, voluntariado y acción ecológica bajo un mensaje común: en el mar también se respira. La actividad comenzará con una carrera popular que marcará el punto de partida para una jornada cargada de compromiso y conciencia medioambiental.

El recorrido finalizará en el espacio principal del evento, donde se desarrollarán diferentes actividades para todas las edades. Uno de los pilares centrales del proyecto es la limpieza del fondo marino, en la que participarán más de 20 buzos, que trabajarán en la recogida de residuos submarinos. Al mismo tiempo, se convoca a voluntarios para colaborar en la limpieza de la zona costera, permitiendo la implicación directa de ciudadanos y familias.

Además de las tareas de limpieza, los asistentes podrán disfrutar de una actividad física de mantenimiento, fomentando hábitos saludables y una conexión positiva con el entorno natural. Asimismo, Pulmón Azul nace con la intención de unir a diferentes personas, disciplinas, instituciones y colectivos con un propósito común: tomar conciencia de la situación actual del mar, el agua y los problemas asociados a la contaminación, como el uso excesivo del plástico.

Este evento, organizado por la Agencia de Modelos Negra Francisca; y Lucía Torres, promotora y colaboradora, cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Adra, Lastrados 'Grupo de Buceo', Escuela de Buceo 'Calahonda', Juan Rubí, ex marinero de la Armada, Manuel Gómez, fotógrafo submarino, Victoria Medina, Miss Earth Spain 2025; Irene Luna, diseñadora, Catering Los Ángeles, encargado de la atención gastronómica y la Escuela Náutica Andaluza.

El objetivo de la iniciativa medioambiental de Pulmón Azul es informar y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto real que amenaza el no cuidar del bien más apreciado para la vida «el agua», con apoyo de su gente; intentará fomentar alternativas que protejan los ecosistemas y garantizar el futuro de nuestros recursos marinos.

