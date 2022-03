Adra vuelve a celebrar en agosto el mejor festival de punk-rock del sur de España

The Juergas Rock. / i.b.

Regresa a Adra The Juergas Rock Festival y lo hace poniendo el acento «en sus orígenes más primitivos». Entre el 4 y el 6 de agosto, la localidad será escenario de «lo mejor del punk -rock» a través de un cartel formado por 23 bandas. La Pegatina, Soziedad Alkoholika, SFDK y Dubioza Kolektiv, entre otras, sonarán junto a la playa de El Censo. Tres días de música en directo casi ininterrumpida que podrían congregar a 30.000 personas en la ciudad milenaria.

Tras dos años de paréntesis obligado, The Juergas Rock afronta esta octava edición con «esperanza». Manuel Núñez, representante de la productora del festival, Berrintxe S.L, así lo ha reconocido durante la presentación del cartel definitivo. Entre los 'elegidos' para este 2022 hay bandas reconocidas como Soziedad Alkoholica, Califato ¾, La Pegatina, Desakato, Tropa Do Carallo, Los Chikos del Maíz, Boikot o Reincidentes. Estos nombres se suman a los ya anunciados en un primer avance por la organización como Lendakaris Muertos, SFDK, Zoo y Los de Marras o bandas internacionales como Dubioza Kolektiv y The Toy Dolls.

El de Adra es un festival «esperado y seguido», según ha confesado el alcalde de la localidad. «Este festival engrandece nuestra oferta cultural y además es un revulsivo para la economía y turismo del municipio», ha subrayado el regidor abderitano. «Adra vuelve a ser sede de este evento tan importante y que repercute de forma tan positiva en el turismo, en la cultura y en la economía local, que genera un impacto económico muy importante para el municipio, con la creación de cientos de empleos directos e indirectos y además, repercute muy positivamente en nuestro comercio y hostelería», ha justificado.

«Ineludible»

En definitiva, una «cita ineludible», en palabras de alcalde, que ha agradecido a la productora su «trabajo y tesón» por mantener vivo el festival y el espíritu de los juerguistas en estos dos años de pandemia. El año pasado se celebró en formato reducido, con el púbico sentado, al aire libre y con mascarilla.

Agradecidos hna mostrado también desde la productora con el Ayuntamiento por apostar, un año más, por un festival que ha logrado consolidarse con el paso del tiempo. El Ayuntamiento de Adra, la Diputación de Almería y Berrintxe Producciones se dan la mano en la organización de esta cita que reúne a miles de personas de todo el país y de cuyo impacto ya nadie duda.

Los abonos se pueden adquirir en una oferta limitada en la web del festival www.thejuergasrockfestival.com y próximamente se podrán adquirir de forma física. Para obtener más información sobre la zona de acampada y del espacio reservado a caravanas, se pueden consultar las redes sociales oficiales de la organización.