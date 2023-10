Afectados por el deslinde de Costas piden al alcalde que agilice la defensa de sus casas

M. Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Los vecinos de Guainos, El Lance y La Caracola temen que el Ayuntamiento de Adra se duerma en los laureles ante la amenaza de un nuevo deslinde que afecta a sus viviendas, en principio a las de Guainos, y la defensa de sus intereses. El pasado sábado fueron atendidos por el alcalde, Manuel Cortés, que les explicó personalmente los trámites que se están llevando a cabo desde el consistorio que dirige para procesar sus peticiones ante el Servicio Provincial de Costas.

Sin embargo, no parece suficiente. «La sensación generalizada es que el tiempo corre y el Ayuntamiento está demasiado tranquilo y confiado. Los vecinos afectados, algunos de ellos que pueden hasta perder sus propiedades, no pueden estar tan tranquilos y confiados», denunciaron ayer desde la plataforma vecinal. Los afectados reconocen estar «nerviosos» y necesitan conocer las medidas «concretas» que el Ayuntamiento de Adra llevará a cabo para impedir la aprobación del deslinde. Según su queja, hace dos semanas, Cortés garantizó que « siempre defendería los intereses de los vecinos» y que emplearía «medios propios o de especialistas externos» para hacerlo. «Quince días después, es decir, habiendo consumido la mitad del tiempo disponible por el ayuntamiento, no hay una propuesta concreta, no hay especialistas que puedan afrontar mejor un informe con un soporte técnico especializado, aunque sí es cierto que nos consta que contacto con algún medio externo si ha habido», argumentan.

A su juicio, el consistorio abderitano va tarde en este asunto de extraordinaria complejidad. «El alcalde insiste en que todos y cada uno de los afectados, están en su derecho de, por su cuenta, buscar y contratar si lo precisan, a quien les pueda dar apoyo en sus alegaciones. Eso es precisamente lo que los vecinos no quieren, o directamente, no pueden afrontar de manera individual», puntualizan para expresar su malestar.

Por último, reivindican el apoyo «sin paliativos» del conjunto de la corporación municipal, que se pongan todos los medios necesarios por parte del Ayuntamiento para defender los intereses de la barriadas afectadas y que se pongan también a disposición de los vecinos para presentar una «alegación global».

Respaldo institucional

Hoy por la tarde, se ha trasladado a Pleno una moción conjunta al respecto, que ha sido aprobada por unanimidad. Consultado por IDEAL, el Ayuntamiento de Adra reconoce comprender el «nerviosismo» de sus vecinos, pero envía un mensaje de tranquilidad. «Estamos elaborando un informe, trabajando en el tema para tener toda la información necesaria y para que el documento que se está preparando sea lo más detallado posible». Al mismo tiempo, recuerdan que han mantenido varias reuniones «con el propio subdelegado del Gobierno y con Costas» y se ha gestionado una reunión para tratar el tema de forma individualizada, «para que cada uno sepa el alcance de su caso en particular». «Haremos cuanto sea necesario para ayudarles en este asunto que tanto nos preocupa», se garantiza.