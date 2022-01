«Afrontamos la hermandad con ilusión, sin miedo a los cambios»

«Me enseñaron que lo que no se sueña no se cumple. Y un día soñé con ser hermano mayor de los patronos y hoy mi sueño se ha cumplido». Moisés Linares (Adra, 1980) no oculta la ilusión que le provoca dirigir las riendas de la Hermandad de la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino de Adra. Por primera vez en sus 28 años de trayectoria, un hombre se pone al frente de una junta directiva renovada en su totalidad y sobre la que recae la responsabilidad de custodiar la devoción hacia los patronos.

–¿Qué le une a la Virgen del Mar y a San Nicolás de Tolentino?

–Mi madre siempre fue camarera de la Virgen, desde joven, antes de la fundación de la hermandad. Yo siempre he estado unido a la Hermandad, soy hermano desde los 18 años. Como responsable del área de Festejos durante ocho años me acerqué aún más, lo que me hizo aumentar mi fe, y a mi hijo le pusimos por nombre Nicolás.

–¿Qué le empuja a dar un paso al frente para tomar las riendas de la hermandad patronal?

–Estaba convencido que era el momento de coger el testigo, de que una nueva generación (la mayoría somos hijos de hermanos) tomara las riendas de la hermandad patronal. Sin dejar de mirar al pasado, afrontamos un futuro ilusionante sin miedo a los cambios y a hacer de nuestros patronos el motor y el centro de nuestras fiestas de septiembre

–¿Cómo son las personas que le acompañan en esta andadura como miembros de la junta directiva?

–La junta directiva que me acompaña son lo que quiero que sea nuestra hermandad, un reflejo de nuestra querida Adra. Personas de todos las barriadas, de todos los sectores, de otras hermandades de nuestro municipio, abderitanos devotos de nuestros patronos y otros que se han unido ahora a esta hermandad, y sobre todo gente en contacto directo con los abderitanos.

–¿Sobre qué proyectos se trabaja a corto, medio y largo plazo?

–Trabajaremos en dos líneas de trabajo. Por un lado, queremos hacer visible nuestra hermandad, que todos los abderitanos, independientemente de donde sean, pertenezcan a los patronos. En la actualidad la hermandad cuenta con unos 160 hermanos. Lanzaremos la campaña #soydelospatronos, con la que queremos que todos los abderitanos se sientan identificados con ellos y por lo tanto aumente la devoción hacia ellos. Y la otra línea de trabajo será la de adaptar la feria y los actos religiosos. Estamos convencidos que a lo largo de los años la feria ha ido cambiando y los actos religiosos se han quedado igual. Por lo tanto, formaremos una mesa de trabajo, Ayuntamiento-Hermandad para tratar este tema. A medio y largo plazo queremos engrandecer nuestros desfiles procesionales, aumentar el culto, hacer de la Ermita la casa de todos los abderitanos y ser la Hermandad de las Hermandades en las que todos se sientan parte de ella.

–¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta actualmente la hermandad?

–Hay mucho trabajo por hacer, pero principalmente aumentar la devoción sobre todo en los más jóvenes. Por este motivo, dentro de la junta de gobierno se ha creado la vocalía de juventud.

–¿Cómo se puede conseguir que se involucren?

–Hay que hacer más actividades fuera de lo cultos y desfiles procesionales que nos hagan llegar a ellos y hacerles partícipes de nuestra hermandad.

–Ha sido concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Adra durante varios años y en 2022 vivirá las fiestas patronales desde otra perspectiva distinta. ¿Cómo las afronta a priori?

–Al igual que el equipo que me acompaña, desde el 10 de diciembre que tomamos posesión estamos trabajando para hacer que todos los abderitanos recuerden todos los actos que con tanto cariño e ilusión estamos preparando. El cargo de concejal me hizo conocer la feria en profundidad y ello me permitirá afrontar los cambios sabiendo las necesidades que tiene la hermandad.