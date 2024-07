Más agentes de Policía Local: Adra oferta seis plazas

R. I. Adra Martes, 9 de julio 2024, 19:50 | Actualizado 19:58h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado la convocatoria de seis plazas para la Policía Local de Adra. Como ya había adelantado en la celebración de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de este cuerpo local, «hemos trabajado durante meses para hacer posible esta convocatoria con la que aumentar la plantilla de nuestra Policía, con el objetivo de que Adra siga siendo el lugar seguro que es, donde vivir con tranquilidad». Tras haber puesto en marcha el proceso de convocatoria de estas plazas, y haberse publicado las bases en el BOP, el siguiente paso es su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Como ha explicado el primer edil «serán seis las plazas que saldrán a oposición libre, cinco de nuevo ingreso y una de movilidad, y con las que reforzaremos este cuerpo, para que puedan seguir trabajando en pro de nuestra seguridad con todas las garantías, tanto para su propia integridad física, como para velar por los ciudadanos de Adra». Y esto «lo hacemos a la par que seguimos trabajando para dotar a este cuerpo de más y mejores herramientas de trabajo con las que poder desarrollar su labor las condiciones más óptimas».

Asimismo, Cortés ha agradecido el trabajo conjunto del Área de Recursos Humanos, encabezado por la edil María Paz Fernández; y el Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, dirigida por el también portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, «trabajo sin el cual no hubiera sido posible esta convocatoria, que nos beneficia a todos los vecinos y vecinas de Adra».

Solicitudes y proceso selectivo

Como recogen las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 27 del junio, las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática. El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Adra. 4.2. Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

El proceso selectivo constará de una primera fase de oposición, cuya primera prueba será de aptitud física; una segunda prueba con un examen médico; una tercera prueba, la psicotécnica, con valoración de aptitudes, actitudes y personalidad; en la cuarta prueba, por su parte, deberán demostrar sus conocimientos con una prueba teórica de carácter obligatorio y eliminatorio y una prueba práctica, con un ejercicio práctico leído en sesión pública. La segunda fase de oposición consta de un curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Requisitos de los aspirantes

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, una serie de requisitos. Estos son: ser de nacionalidad española, tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa, tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres (aunque estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía), prestar compromiso, mediante declaración de la persona solicitante, de portar armas y en su caso, de llegar a utilizarlas y estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.

Asimismo, los aspirantes han de cumplir otros requisitos como no haber sufrido separación, mediante resolución administrativa firme, del servicio a la Administración local, autonómica o estatal, ni inhabilitación para el ejercicio de la función pública por sentencia firme, no tener antecedentes penales por delitos dolosos, sin perjuicio de la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales, estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B, el compromiso de permanencia de cinco años como funcionario de carrera en el Cuerpo de Policía Local de Adra y no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente con originales antes de realizar el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.