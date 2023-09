Alarma social en Guainos ante un nuevo deslinde de Costas

María Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Los vecinos del barrio costero de Guainos, en el término municipal de Adra, vuelven a movilizarse en defensa de sus casas. Un nuevo deslinde diseñado por el Gobierno de España pone en peligro los inmuebles ubicados a pie de playa, según trasladaron a este periódico. El nuevo trazado pone en jaque el futuro de alrededor de 60 viviendas, algunas centenarias, y no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados.

En defensa de sus intereses y con el firme objetivo de «salvar nuestro barrio», crearon una plataforma vecinal a finales del mes de agosto. Según comunicaron a IDEAL, existe ya un deslinde para el dominio público marítimo terrestre aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que afecta a una parte del barrio y actualmente se trabaja en la elaboración de otro trazado que afectaría al resto de viviendas de Guainos Bajos, en concreto, a la calle Carrerilla. El nuevo deslinde impediría realizar labores de mantenimiento en sus viviendas, «como cambiar una puerta o una ventana o levantar un muro». «Hay viviendas con más de 100 años y otras tienen entre 20 y 50 años. Si no podemos repararlas, en definitiva, lo que persiguen es dejarlas morir», explicaron a este periódico miembros de la plataforma.

Primeras reuniones

El colectivo solicitó sin éxito una reunión con el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y mantuvo una reunión posterior en el Servicio Provincial de Costas para conocer los pormenores del deslinde. La plataforma, no obstante, fue atendida personalmente por la concejala de Urbanismo, Dolores Díaz, quien les confirmó la existencia de esta nueva disposición normativa y les informó de que los técnicos municipales se encuentran trabajando «desde julio» en este asunto.

Los vecinos, no obstante, no conciben que se haya aprobado un nuevo deslinde «sin nuestro conocimiento y sin notificación alguna por parte de ninguna administración». «Tampoco entendemos que el trazado no afecte a todas las viviendas por igual incluso estando en una ubicación similar», señalan al respecto. Interrogantes que confían en poder mitigar, constituidos como plataforma, con la intención de recurrir el deslinde aprobado ya e impedir el que está en proceso.

Amenazadas históricamente por el avance del mar, las viviendas de Guainos Bajos se construyeron hace décadas y se ubican a escasos metros de la orilla. Los temporales, hasta la fecha, han dañado gravemente su playa, pero no los inmuebles. «Este nuevo deslinde es muy perjudicial para nuestro barrio. Necesitamos que el alcalde se siente con nosotros, nos atienda, para ir de la mano de nuestro ayuntamiento y defenderlo», insistieron. «Las casas que se vayan deteriorando se caerán», advierten con preocupación. No descartan volver a salir a manifestarse a la calle, como ya lo hicieron hace casi dos décadas, cuando el Gobierno de España propuso desalojar el barrio para proteger la franja litoral y reubicar a los vecinos en otras zonas del término municipal.

Desde la Subdelegación del Gobierno aún no se ha facilitado a IDEAL la información solicitada en relación con el nuevo deslinde que afecta a la costa abderitana.

Apoyo del alcalde

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, garantiza su apoyo a los vecinos de Guainos y apuesta por remar en la misma dirección para defender los intereses del barrio. Consultado por este periódico, el regidor abderitano ha adelantado que tiene previsto reunirse con la plataforma «próximamente».

«Desde este equipo de gobierno, por supuesto, apoyamos a los vecinos y vecinas de la barriada de Guainos Bajos», declaró al respecto. «Sus reivindicaciones en cuanto al deslinde y el mantenimiento y conservación de la costa son históricas y ante eso siempre hemos mostrado nuestro total respaldo, yendo de la mano vecinos y Ayuntamiento para pedir a quien corresponda, tocando en las puertas que sean necesarias, para que se tomen las medidas pertinentes que den respuesta a las necesidades de esta histórica barriada de nuestra ciudad milenaria».

Recogida de firmas

Veinte años después, un nuevo deslinde vuelve a preocupar a los vecinos del barrio costero de Guainos Bajos. En su primera convocatoria oficial, celebrada el pasado sábado, la plataforma logró un «éxito de asistencia» y prevé alcanzar el millar de firmas en lo que resta de semana. Está coordinada por Encarna Ibáñez, Ginés José García, José Luis Vargas y José Manuel Pérez. «Estas firmas son el respaldo y el pulmón que necesitamos para poder defender nuestro barrio y estamos muy agradecidos con los vecinos que se han solidarizado con la causa», apuntaron a este periódico. «La barriada marítima es un tesoro que merece nuestra defensa. Su historia, su entorno natural y su valor cultural y familiar nos obliga a actuar con determinación y pasión. Juntos podemos garantizar un futuro próspero y sostenible para nuestra amada comunidad de Guainos Bajos. Defendamos la barriada hoy para que siga siendo un faro de belleza y tradición en el mañana», se reza en el manifiesto elaborado, que se puede consultar en el Salón de Usos Múltiples de Guainos.