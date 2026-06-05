El alcalde de Adra solicita más presencia de la Guardia Civil en la Junta Local de Seguridad

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presidido junto al subdelegado del Gobierno, José María Martín, la Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio, ... en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la presencia de la Guardia Civil en la localidad. El primer edil ha señalado que «las estadísticas dicen que Adra es un pueblo seguro, pero esos datos no siempre se ajustan a la realidad que nos trasladan muchos vecinos y vecinas, que perciben una sensación de inseguridad que va en aumento».

Cortés ha recordado que esta petición de refuerzo ya ha sido planteada en numerosas ocasiones por parte del Ayuntamiento, al considerar necesaria una mayor presencia policial en las calles. «Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para mejorar los medios humanos y materiales de la Policía Local de Adra, pero este trabajo debe ser conjunto con la Guardia Civil. Las labores administrativas y de investigación son fundamentales, pero también lo es la labor de vigilancia, cercanía y disuasión a pie de calle», ha afirmado el alcalde.

En este sentido, Cortés ha querido poner en valor «el buen trabajo que realiza la Guardia Civil en Adra, con una labor encomiable, profesional y comprometida al servicio de nuestros vecinos y vecinas» y ha dejado claro que «el problema no está en la Guardia Civil, cuyos agentes hacen todo lo que está en su mano con los medios de los que disponen, sino en la falta de efectivos suficientes para atender las necesidades reales de nuestro municipio».

«El Gobierno de España debe dotar a Adra de más efectivos de la Guardia Civil para garantizar esa presencia a pie de calle que reclaman los vecinos, así como los refuerzos necesarios en eventos, celebraciones y momentos de mayor afluencia», ha subrayado el primer edil, quien ha insistido en que «no se puede exigir más presencia policial si no se ponen los medios humanos necesarios para hacerla posible».

Asimismo, Cortés ha incidido en que esta necesidad se hace aún más evidente durante los meses de verano, cuando se intensifica la actividad en las calles, en las barriadas y la zona costera. «Los vecinos quieren más presencia policial y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para revertir esa sensación de inseguridad de una manera contundente», ha subrayado el alcalde, quien también ha apuntado que las estadísticas no siempre reflejan todos los incidentes, ya que algunos no llegan a denunciarse por la percepción de que el trámite es tedioso o poco eficaz.