 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

El alcalde de Adra solicita más presencia de la Guardia Civil en la Junta Local de Seguridad

Cortés destaca la labor «encomiable» de los agentes y defiende que Adra necesita más vigilancia a pie de calle

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Reunión de la Junta Local de Seguridad, esta mañana, en Adra.
Reunión de la Junta Local de Seguridad, esta mañana, en Adra. (R. I.)

Marcos Tárraga

Adra

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presidido junto al subdelegado del Gobierno, José María Martín, la Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio, ... en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la presencia de la Guardia Civil en la localidad. El primer edil ha señalado que «las estadísticas dicen que Adra es un pueblo seguro, pero esos datos no siempre se ajustan a la realidad que nos trasladan muchos vecinos y vecinas, que perciben una sensación de inseguridad que va en aumento».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El alcalde de Adra solicita más presencia de la Guardia Civil en la Junta Local de Seguridad

[]

El alcalde de Adra solicita más presencia de la Guardia Civil en la Junta Local de Seguridad