La Alquería de Adra celebra su concurso de conservación de fachadas 'Barrio Histórico' El jurado valorará positivamente la utilización de la carpintería de madera, las rejas de forja, los aleros de ladrillo y las fachadas blanca

J. C. Adra Viernes, 15 de agosto 2025, 12:57 Comenta Compartir

La barriada de La Alquería de Adra celebra, un año más, su tradicional concurso de embellecimiento y conservación de fachadas 'Barrio Histórico' que tendrá lugar el próximo lunes 18 de agosto.

El Ayuntamiento de Adra, la Comisión de Fiestas y la Asociación Acerobo organizaron esta actividad, en la que colaboran la Fundación Ana María Castillo y el Bar Restaurante Casa Natoli, con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias.

El objetivo del concurso es la restauración, conservación y embellecimiento de las fachadas de las casas de La Alquería, recuperando los «valores estéticos tradicionales» que son seña de identidad.

Por ello, el jurado valorará positivamente la utilización de la carpintería de madera, las rejas de forja, los aleros de ladrillo y las fachadas blancas, a la hora de elegir a los ganadores. La inscripción es totalmente gratuita y se puede realizar en el Museo de La Alquería indicando nombre, DNI, dirección y teléfono o llamando al 950 40 35 46 ó 661 249 298.

Por otro lado, la Hermandad Patronal de la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino de Adra presentó el pasado lunes 11 de agosto su cartel religioso anunciador de la Feria y Fiestas de la ciudad de este 2025.

Un diseño que fue descubierto por la Hermana Mayor, Milagros Parrilla; el alcalde de Adra, Manuel Cortés; el párroco de la ciudad, Samuel Olvera; y el autor del diseño, Juan Parrilla, en una celebración que tuvo lugar en la Ermita de San Sebastián.

Tras la presentación del cartel, la Hermandad hizo entrega de las tapas a los pregoneros, la Asociación Musical 'Ortiz de Villajos' de Adra, encabezada por su director Francisco Manuel Castilla. Durante este acto, estuvieron presentes, además, concejales del equipo de Gobierno; hermanos y devotos a los patronos en un acto relevante de cara a estos festejos del municipio.