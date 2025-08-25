La Alquería de Adra celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Las Angustias Se extendió hasta el domingo, día grande de las señaladas fechas, con larecreación de Moros y Cristianos y la Jura de Bandera

Marcos Tárraga Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 14:17

La barriada abderitana de La Alquería ha celebrado sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Las Angustias, con un amplio abanico de actividades organizadas por la comisión de fiestas, en colaboración con el Ayuntamiento de Adra. Estas fechas señaladas para esta barriada arrancaron el pasado viernes con el saludo de bienvenida a cargo de María Jiménez López y Sonia Sánchez Moreno y el pregón de Juan Tomás Castilla, seguido de la coronación de Reina, Rey y Damas y se extendieron hasta este domingo, día grande de las fiestas en el que se han celebrado actividades tan emblemáticas como la recreación de Moros y Cristianos o una Jura de Bandera.

El alcalde, Manuel Cortés, y concejales de su equipo de Gobierno han acompañado a los vecinos y vecinas en la celebración de estas fiestas. El primer edil ha trasladado su felicitación a los mayordomos de las fiestas por la buena organización de todas las actividades que se han desarrollado.