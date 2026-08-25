La Alquería celebra del 27 al 30 de agosto sus fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias

La barriada abderitana de La Alquería se prepara para celebrar, del jueves 27 al domingo 30 de agosto, sus fiestas en honor a Nuestra Señora ... de las Angustias, con una amplia programación que combina tradición, actos religiosos, actividades infantiles, música, teatro, gastronomía y algunas de las citas más emblemáticas de estas fiestas, como el desfile de carrozas o la recreación de Moros y Cristianos.

La programación arrancará el jueves 27 de agosto, a las 19:00 horas, con el Triduo en honor a Nuestra Señora de las Angustias, acompañado por la música del Coro Rociero Virgen de las Angustias. A las 20:30 horas tendrá lugar la inauguración de la barra de noche de tapas y bebidas y, a partir de las 22:00 horas, llegará uno de los momentos destacados de las fiestas con el saludo del alcalde, Manuel Cortés, y del párroco, Samuel Olvera. Seguidamente, Eduardo Martín será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas y tendrá lugar la coronación de las reinas, damas y rey de las Fiestas de La Alquería 2026. La primera jornada se completará, a las 22:30 horas, con la representación de la obra de teatro 'Mujeres al poder', a cargo del grupo de teatro La Alquería Viva, bajo la dirección de Isabel Rodríguez.

El viernes 28, la actividad comenzará a las 13:00 horas con la inauguración de la barra de mediodía de tapas y bebidas. A las 19:00 horas, continuarán los actos religiosos con el Triduo en honor a Nuestra Señora de las Angustias, seguido de la tradicional ofrenda floral a la patrona, con música de la Asociación Musical Alquería Viva. A las 20:30 horas, se celebrará la carrera de cintas a caballo en la Rambla de La Alquería y, desde las 22:00 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la tradicional Noche Alpujarreña, con la fiesta y representación de Mudanzas y Robaos. La noche continuará a las 23:30 horas con el monólogo de Juanjo Cazorla y, ya a medianoche, con una gran velada musical a cargo de Fábula Show. A partir de las 01:30 horas, DJ Felipe Rubio pondrá música al cierre de la jornada.

El sábado 29 de agosto estará especialmente dedicado a la convivencia y a las actividades para todas las edades. Desde las 10:00 horas se celebrará la Fiesta del Agua con tobogán gigante, coincidiendo con la carrera de sacos infantil. A las 11:00 horas tendrá lugar la carrera de cintas en bicicleta y, a las 12:00 horas, la explanada de la fuente 'La Parrona' acogerá una exhibición de coches clásicos. A la misma hora se celebrará también la Fiesta de la Espuma.

La Feria del Mediodía continuará desde las 13:00 horas e incluirá un toro mecánico. Ya por la tarde, a partir de las 20:00 horas, llegará el esperado Gran Desfile de Carrozas, con premios para las tres mejores y más originales y obsequios para las agrupaciones participantes. El desfile contará, además, con el pasacalles Kalesi y su espectáculo 'Fantasía'. La noche del sábado seguirá a las 22:00 horas con la actuación del grupo de baile Kalesi en la caseta y, media hora después, regresará Fábula Show con una nueva gran velada musical. La jornada festiva se prolongará hasta la madrugada con el espectáculo 'Báilalo' By Santi Show DJ, previsto para las 02:00 horas.

El domingo 30 de agosto, día grande de las fiestas, comenzará a las 08:00 horas con el tradicional toque de diana en la explanada de la fuente 'La Parrona'. A las 11:30 horas se celebrará la solemne misa en honor a Nuestra Señora de las Angustias. A continuación tendrá lugar el traslado en procesión de la patrona hasta el río, donde comenzará la primera parte de la tradicional recreación de Moros y Cristianos, uno de los actos más representativos y esperados de las fiestas de La Alquería.

A las 13:30 horas llegará la Feria del Mediodía, en la que se podrá degustar la tradicional paella acompañada de bebida por seis euros. Por la tarde, a las 19:30 horas, se desarrollará la segunda parte de la recreación de Moros y Cristianos y se procederá a la procesión de la Virgen de las Angustias por las calles de La Alquería, acompañada por la banda Clavos de Cristo y Nuestra Señora de Gádor. La música volverá a tomar protagonismo a las 22:00 horas con una gran velada amenizada por el grupo 'Sabor a Menta'. A las 23:30 horas tendrá lugar la entrega de premios y, a medianoche, la tradicional traca de fin de fiestas pondrá el broche final a cuatro jornadas de celebración en honor a Nuestra Señora de las Angustias.