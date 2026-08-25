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La Alquería celebra del 27 al 30 de agosto sus fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias

La programación combina tradición, actos religiosos, actividades infantiles, música, teatro, gastronomía con el desfile de carrozas o la recreación de Moros y Cristianos

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La Alquería celebra del 27 al 30 de agosto sus fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias

Marcos Tárraga

Almería

La barriada abderitana de La Alquería se prepara para celebrar, del jueves 27 al domingo 30 de agosto, sus fiestas en honor a Nuestra Señora ... de las Angustias, con una amplia programación que combina tradición, actos religiosos, actividades infantiles, música, teatro, gastronomía y algunas de las citas más emblemáticas de estas fiestas, como el desfile de carrozas o la recreación de Moros y Cristianos.

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La Alquería celebra del 27 al 30 de agosto sus fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias

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