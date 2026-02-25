Alrededor de 250.000 euros para apoyar la gastronomía local de Adra

La gastronomía abderitana se beneficiará de un nuevo impulso durante el ejercicio 2026 gracias a la puesta en marcha de dos proyectos municipales «estratégicos» destinados ... a fomentar el consumo local, aumentar la competitividad de los establecimientos hosteleros, promocionar la alimentación saludable y la proyección nacional e internacional de los platos abderitanos como reclamo turístico ligado a la gastronomía.

Así lo ha trasladado el alcalde de Adra, Manuel Cortés, durante el transcurso de una reunión mantenida con un grupo de representantes del sector hostelero de la ciudad que también ha servido como encuentro participativo y de trabajo destinado a enriquecer los proyectos que se van a poner en marcha «de la mano del sector». Acompañado del portavoz del Gobierno Municipal, José Crespo, el primer edil ha destacado que «los abderitanos y abderitanas se sientan orgullosos de contar con un sector hostelero de primera. Que cada vecino y vecina sea embajador de nuestros bares, restaurantes y establecimientos. Y que, entre todos, posicionemos a Adra como un referente gastronómico».

En este sentido, ha indicado que desde el Ayuntamiento «hemos conseguido captar alrededor de 225.000 euros para apoyar al sector gastronómico local. Estamos organizando un calendario completo de actividades, eventos, acciones promocionales y programas de formación que se desarrollarán a lo largo de todo el año que servirán para dinamizar la economía local y, al mismo tiempo, para atraer a visitantes a conocer el trabajo de nuestros hosteleros».

Sostenibilidad

Por un lado, el Ayuntamiento pondrá en marcha el proyecto 'Adra Sostenible: Gastronomía Local y Kilómetro Cero para un Consumo Responsable', una estrategia de desarrollo sostenible basada en la valorización del producto local. Se trata de un proyecto conseguido en el marco del impulso de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La iniciativa promueve el consumo responsable mediante campañas de sensibilización, formación a profesionales, talleres escolares, rutas gastronómicas entre otras acciones con las que se prevé generar sinergias entre los sectores pesquero, agrario, comercial y turístico. De esta forma, el proyecto busca dinamizar la economía local, fomentar el empleo, reducir la huella ambiental del sistema alimentario y fortalecer la identidad gastronómica del municipio como motor de turismo sostenible

Capital Iberoamericana

Por otro lado, el municipio ha sido designado como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica del Mediterráneo, un reconocimiento otorgado por la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Este nombramiento contribuirá a «posicionar al municipio como referente internacional de la tradición culinaria mediterránea, poniendo en valor su identidad marinera y agrícola, así como sus productos de cercanía y de alta calidad».

El proyecto promueve la proyección cultural, turística y económica de Adra a través de eventos, intercambios iberoamericanos, promoción del producto local y reconocimiento del patrimonio gastronómico vinculado al mar y la huerta. Esta capitalidad refuerza la marca ciudad, dinamiza el tejido empresarial y consolida a Adra como punto de encuentro entre cultura, sostenibilidad y excelencia gastronómica en el ámbito mediterráneo e iberoamericano.