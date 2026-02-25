Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de 'Adra es gastronomía'. Ideal

Alrededor de 250.000 euros para apoyar la gastronomía local de Adra

El Ayuntamiento desarrollará un calendario de actividades anual para «dinamizar» la economía local y conocer el trabajo de los hosteleros

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 25 de febrero 2026, 15:16

Comenta

La gastronomía abderitana se beneficiará de un nuevo impulso durante el ejercicio 2026 gracias a la puesta en marcha de dos proyectos municipales «estratégicos» destinados ... a fomentar el consumo local, aumentar la competitividad de los establecimientos hosteleros, promocionar la alimentación saludable y la proyección nacional e internacional de los platos abderitanos como reclamo turístico ligado a la gastronomía.

