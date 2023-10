Una alumna de Estética del IES Abdera, Medalla de Oro en AndalucíaSkills

María Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Andaba «algo perdida» cuando decidió matricularse en el ciclo formativo de grado de medio de Estética y Belleza que oferta el instituto Abdera de Adra. «Mis padres me aconsejaron que estudiase lo que realmente me gustaba y eso hice finalmente», confiesa. Dos años después, terminada su formación académica, ha logrado ser la mejor de Andalucía en su especialidad.

Se llama Andrea Garcés y tiene 19 años. No ha pasado ni una semana desde que logró la Medalla de Oro en el Campeonato Autonómico de Formación Profesional AndalucíaSkills y ya tiene varias ofertas de trabajo sobre la mesa. «Es un sueño hecho realidad que me abre muchas puertas en mi curriculum», reconoce. El AndalucíaSkills es un premio al esfuerzo, a la constancia y al afán de superación de los estudiantes que eligen la Formación Profesional como base de su futuro laboral. Promovido por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, el certamen reúne solamente a los mejores. Su última edición se celebró en Málaga entre el 24 y el 27 de octubre.

La competición del ciclo de Estética y Belleza, en concreto, consistió en superar un total de siete pruebas sobre tratamiento facial y corporal, extensión de pestañas, maquillaje, pedicura y unas artificiales, entre otras materias. Andrea Garcés fue la única almeriense de este ciclo formativo que se presentó. Se había preparado concienzudamente para superar todas las pruebas con éxito y acertó. A su lado, Miriam López, su profesora y jefa del departamento de Imagen Personal del IES Abdera. «Ella me animó a prepararme, me dijo que reunía las cualidades necesarias y me ha ayudado en todos mis diseños. Ya tenemos un plan de formación para el SpainSkills. Representaré a Andalucía en Madrid», explica sin ocultar la satisfacción y el agradecimiento que siente por su mentora.

De forma paralela, esta abderitana estudia las opciones de trabajo que le han ofrecido tras coronarse con la Medalla de Oro en el AndalucíaSkills: «Será mi primera oportunidad laboral y estoy muy contenta, con muchas ganas de empezar a trabajar». Su «idea de futuro», no obstante, es «montar mi propia clínica de estética».

La Medalla de Oro de Andrea no ha sido la única que ha logrado el IES Abdera en esta edición. Otra de sus alumnas, Patricia Martínez, se ha hecho con la Medalla de Bronce en Peluquería. Ella también tiene varias ofertas de trabajo sobre la mesa. Una inyección de motivación, no solo para las galardonadas, sino para los alumnos matriculados en los ciclos formativos de grado medio o superior del instituto abderitano.

«Hemos dejado el pabellón alto»

El Campeonato Autonómico de Formación Profesional AndalucíaSkills está concebido para que el alumnado muestre y demuestre sus destrezas y habilidades en alguna de las modalidades de competición, mientras que el público asistente observa en directo las distintas pruebas. A la cita acuden representantes de empresas, profesionales de los distintos sectores, profesorado y alumnado de Formación Profesional, así como estudiantes de otras enseñanzas y la ciudadanía en general.

«La participación en este tipo de competición es muy importante porque son muy pocos los alumnos que se seleccionan para participar en ellas. Se requiere un perfil específico, unas cualidades especiales. Nuestras alumnas, que han participado tanto en Estética como en Peluquería, cumplen con todos los requisitos», señala la jefa del departamento de Imagen Personal del IES Abdera, Miriam López. La medalla de Andrea Garcés es el primer Oro que logra el instituto abderitano. En Peluquería, es la primera vez que se participa. «Para el centro es un orgullo contar con estas dos medallas para nuestros ciclos de Imagen Personal. Hemos competido con participantes de grado superior de toda Andalucía y hemos conseguido dejar el pabellón bien alto», aplaude satisfecha.