PP y Cs aprueban las retribuciones de los concejales de Adra con la oposición en contra Jueves, 5 septiembre 2019, 19:33

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Adra ha vuelto a debatir sobre el régimen de dedicaciones de los concejales liberados. Un punto que en la anterior sesión plenaria fue tratado como punto de urgencia y denunciado por la oposición y que ha vuelto a enfrentar a gobierno y oposición en el último pleno.

Teresa Piqueras, portavoz del PSOE, denuncia que se gastarán en sueldos 150.000 euros más que en la pasada legislatura. A su juicio, se ha producido un aumento «desorbitado» y sin justificar. Además, echa de menos un informe de Intervención que certifique que se puede sustentar y recuerda que el último presupuesto municipal aprobado es del año 2015. «Nos parece una falta de respeto, ya no sólo al resto de los grupos políticos, sino a la ciudadanía», dijo en el último pleno.

Comparte opinión con Esther Gómez, única representante municipal de Plataforma por Adra, que acusó a los populares de «falta de trasparencia» por no publicar sus retribuciones. «Otros ayuntamientos como el de Níjar sí lo tienen publicado en el BOJA», lamentó. Tampoco está de acuerdo el grupo municipal de Vox. «Cobran lo máximo que le permite la ley (...) en un ayuntamiento endeudado que no cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria», apuntó el concejal abderitano Isidro Ferrio.

Baremos

A petición del alcalde, Manuel Cortés, la interventora del Ayuntamiento aclaró que las retribuciones establecidas cumplen con la legalidad vigente y que no se precisa un informe de Intervención para acordarlas.

Por su parte, José Crespo, portavoz del equipo de gobierno, alegó en defensa de los populares que la oposición tiene «suficientes datos» a su disposición para «conocer la retribución del alcalde». El edil insistió en que se ha establecido la retribución correspondiente a un municipio de entre 10.000 y 20.000 habitantes, cuando Adra supera los 25.000. «El régimen de dedicaciones es de siete concejales, repartido entre 10, y las retribuciones son un 25 por ciento inferiores a las que corresponderían», aseguró.

En un segundo turno de palabra, Piqueras desveló que el alcalde cobrará 58.211 euros y los seis tenientes de alcalde, 38.582 euros. El resto, 37.882 euros. «Supone un aumento en el gasto en relación a la anterior legislatura de más de 600.000 euros», ha dicho. «Está dentro de su ética ponerse el máximo que marca la ley», lamentó. «No hemos llegado al máximo y los complementos no se han tocado(...). No hay nada que esconder», respondió. Para concluir el debate plenario, Cortés, intervino: «Las retribuciones serán publicadas por los técnicos de este Ayuntamiento». «A usted, señora Piqueras, le bailan los números. Ya me gustaría a mí cobrar esa cantidad», concluyó. El régimen de dedicaciones salió adelante gracias a la mayoría absoluta de PP y Cs.