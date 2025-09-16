Arde por completo la terraza de un bar de Adra La Guardia Civil investiga el suceso ocurrido durante la madrugada en el Pub Bahía de la avenida del Mediterráneo

La madrugada de este martes ha sido de todo menos tranquila para los vecinos de la avenida del Mediterráneo de Adra. La terraza de un popular bar de la zona, el Pub Bahía, ha ardido por completo durante la noche por causas que ahora se investigan por parte de la Guardia Civil. Según ha confirmado el Ayuntamiento de Adra, la Policía Local se desplazó «de inmediato» a la zona y «colaboró con la ciudadanía en la extinción del fuego hasta la llegada de Bomberos del Poniente».

El Consistorio abderitano ha indicado, además, que colabora «activamente» con la benemérita mediante «la cesión de imágenes recogidas por las cámaras de videovigilancia, a fin de facilitar su labor de investigación».

El incendio, ha confirmado este martes una portavoz de Emergencias 112 Andalucía, se ha originado en la pérgola exterior del local antes de las 3.50 horas, momento en el que han recibido las primeras alertas sobre el incidente. Hasta el lugar, donde se encontraban los mencionados operativos de la Policía Local, se han desplazado, tras este aviso, efectivos de Bomberos del Poniente y Protección Civil.

Finalizado el servicio, Bomberos han confirmado a 112 que no se han registrado heridos y que el fuego se ha limitado a la terraza del bar, que estaba cerrado en ese momento. Eso sí, tanto la pérgola como el mobiliario exterior han quedado completamente dañados por este incendio.

Más investigaciones

Este incendio no es el único que, actualmente, se investiga en Adra. El Ayuntamiento abderitano ha confirmado que, además, se trata de esclarecer los detalles del ocurrido en un taller de la localidad, que afectó a una veintena de vehículos, durante el fin de semana así como el que se registró en varios contenedores de una misma calle del municipio días atrás.