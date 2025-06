Arden cuatro viviendas del clan 'Los Saúles' tras la muerte del joven a tiros en Adra

Nerea Escámez Almería Martes, 3 de junio 2025, 11:11 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

Cuatro viviendas han ardido durante esta madrugada en la calle Júpiter de la barriada del Puente del Río en Adra. Unos hechos que estarían relacionados con la muerte del joven de 22 años que fue víctima de un tiroteo ayer, lunes, a primera hora de la mañana, tras una reyerta iniciada por una queja del volumen de la música.

Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones del Consorcio de Bomberos del Poniente para sofocar el incendio, así como Protección Civil y patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil de Adra. Los profesionales han llevado a cabo las labores de extinción hasta las cinco de la madrugada.

Durante la madrugada, según ha podido saber IDEAL, no se produjeron daños personales ni tampoco desalojos en los inmuebles de los alrededores y todo continúa bajo investigación policial ya que las casas incendiadas pertenecerían al clan de 'Los Saúles'.

Este incendio, trasladan desde la Comandancia de la Guardia Civil, estaría vinculado con la multitudinaria pelea de ayer, lunes, en la plazoleta situada en la calle Marte entre una veintena de miembros de los clanes 'Los Saúles' y 'Los Lateros'. Por el momento, se mantiene la alerta policial ante la posibilidad de que ocurran nuevos incidentes.

El volumen de la música desencadenó la reyerta

Las disputas entre ambos clanes son ya conocidas para los agentes que han lidiado con estos vecinos de la barriada abderitana. Sin embargo, este lunes, en torno a las 9:00 horas se volvió a revivir la tensión cuando el joven fallecido -perteneciente al clan de 'Los Lateros'- tenía la música puesta a un volumen alto. Tras la queja por los altos decibelios, el presunto autor, de unos 60 años, habría tomado la determinación de abrir fuego contra su víctima mortal, de 22 años. Ambos, presunto autor y víctima, tendrían sus viviendas lindando la una con la otra.

El joven fue trasladado por sus familiares al centro de salud de la localidad pero los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. A falta de confirmación de la autopsia por el Instituto de Medicina Legal, habría fallecido por el efecto de dos disparos. Este joven pertenecía al clan de 'Los Lateros', un grupo del que algunos de sus miembros han sido investigados en las últimas operaciones policiales contra el narcotráfico y el petaqueo en el Poniente almeriense. De hecho, la operación 'Ovidio', realizada en junio de 2024, permitió la detención de 50 personas que integraban, según trasladaron fuentes policiales en ese momento, este clan de Puente del Río. La operación 'Ovidio' desmanteló la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos a lo largo del Mediterráneo.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos, si bien, todavía no se ha detenido al presunto autor de los disparos, que seguiría en paradero desconocido. El tiroteo en la calle Marte volvió a recordar el temor que, hace apenas unas semanas, vivieron los vecinos en la localidad de Berja, donde un varón murió a causa de siete disparos en un tiroteo junto a la gasolinera del municipio. De momento, esta reyerta entre los clanes 'Los Saúles' y 'Los Lateros' no tendría ninguna relación con lo acontecido en la estación de servicio virgitana, según aclaraba ayer por la mañana el subdelegado del Gobierno, José María Martín. No obstante, todavía es pronto para sacar conclusiones ya que ante esta pelea tan reciente, los agentes se encuentran desempeñando sus labores en la zona de forma minuciosa para esclarecer lo sucedido.

Tildan de «grave» la seguridad en el Poniente almeriense

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería denunciaba ayer, en un comunicado, la «grave situación de inseguridad» que se vive de forma especial en la comarca del Poniente almeriense, «donde se han vuelto habituales los tiroteos y las muertes por armas de fuego».

Ante el último episodio violento en Puente del Río, en Adra, donde un joven fallecía por, presuntamente, dos disparos a consecuencia de «viejas rivalidades» entre clanes, la asociación denunciaba «públicamente el grave peligro al que se enfrentan los guardias civiles», ante «la falta de medios adecuados y suficientes para hacer frente a estos peligrosos hechos». En esta línea, de hecho, recordaban cómo fue incendiado un vehículo patrulla del Puesto Principal de Adra, sin que trascendieran los detalles de la investigación, por enmarcar en «un supuesto conflicto de clanes dedicados al 'petaqueo'». Los agentes recibieron una llamada simulando que estaban entrando a robar a una vivienda, al llegar a la ubicación, al abandonar el vehículo, los presuntos autores de provocar el incendio aprovecharon su labor para atacar al vehículo.

Desde AUGC se preguntan «qué más tiene que pasar» en la zona. «Si después de un año de la operación Ovidio, la más importante contra el 'petaqueo', ocurre este asesinato, y en la actualidad el 'petaqueo' en la provincia sigue en pleno funcionamiento». Además, AUGC advierte que Almería se está convirtiendo en el «basurero del narcotráfico», al tiempo que critica «la falta de una legislación específica que regule adecuadamente el tratamiento y gestión de estos residuos». «No pararemos hasta lograr una auténtica prevención en materia de salud», señalaban.