Arranca The Juergas Rock con un amplio dispositivo de seguridad que cuenta con drones de vigilancia

Con un concierto previo, la noche del miércoles, ha dado comienzo una nueva edición, la octava, de The Juergas Rock de Adra, que se prolongará hasta mañana sábado. Una cita, muy esperada, que registró un lleno absoluto para disfrutar del concierto 'Are you ready to rock' de la Banda de Música Ortiz de Villajos de Adra celebrado en el anfiteatro de Pago del Lugar de Adra, bajo la dirección de Francisco Manuel Castilla Gutiérrez. Los abderitanos llenaron el paseo marítimo para disfrutar de la buena música de la banda, que versionó canciones conocidas por todos de grupos consagrados como Queen, AC/DC, Magö de OZ o Deep Purple, entre otros.

El cartel cuenta para esta edición con una veintena de bandas que desfilarán durante los tres días programados. Entre ellas, Soziedad Alkoholica, Califato ¾ , La Pegatina, Desakato, Tropa Do Carallo, Los Chikos del Maíz, Boikot o Reincidentes, entre otros, se sumaban al primer avance de grupos como Lendakaris Muertos, SFDK, Zoo, Los de Marras o las bandas internacionales como Dubioza Kolektiv y The Toy Dolls,

Espectáculos para los que se espera recibir a 30.000 personas de forma escalonada que han comenzado a darse cita junto a la playa de El Censo.

Y, para que todo transcurra con la mayor normalidad posible, Ayuntamiento de Adra, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil han preparado un dispositivo de seguridad, que cuenta como novedad con la inestimable ayuda de un dron para la vigilancia de la zona.

El cuerpo de seguridad local implicará, de una forma u otra, a la totalidad de la plantilla en el dispositivo a lo largo de los días de duración del festival y, en concreto, ha llevado a cabo tareas de señalización de aparcamientos y delimitación del tráfico, ha acotado las vías de evacuación del recinto de conciertos y las zonas de acampada habilitadas para las personas que vengan al municipio a disfrutar del festival. Como en ediciones anteriores, este año se han señalizado zonas de aparcamiento para personas con diversidad funcional situadas en una ubicación muy cercana al recinto de conciertos al objeto de facilitar su acceso con total garantía.

Durante los tres días de festival, la Policía Local contará, además, con refuerzo durante las 24 horas, que será mayor en horario de tarde noche. Desde una hora antes del comienzo de los conciertos y hasta una hora después, se cortará el acceso desde Camino del Ingenio a las proximidades del festival, reforzando servicio de tráfico, seguridad en la zona del evento, así como en las zonas de acampada.

Está previsto, asimismo, que se intensifiquen los controles de alcoholemia durante los días del evento, la unidad canina también reforzará el servicio en apoyo del operativo diseñado y se dispondrá de un dron para la vigilancia y control de movimiento de personas.

Las patrullas de agentes locales se verán reforzadas por la presencia de efectivos de la Guardia Civil, que también forma parte del dispositivo de seguridad. En concreto, los agentes de la Benemérita llevarán a cabo tareas de vigilancia y apoyo en estrecha coordinación con la Policía Local.

El Servicio Local de Protección Civil, por su parte, ha desplegado un amplio operativo, entre los que se encuentran, además de profesionales de este servicio, socorristas acuáticos, una ambulancia, dos enfermeros y un médico, que estarán presentes tanto en el interior del recinto como en las zonas exteriores colindantes al festival.

Se han instalado cinco carpas, una de ellas habilitada como Puesto de Mando Avanzado y gestión de emergencias, entre otros servicios. Otras dos están habilitadas como PMA sanitario y, las otras dos restantes, de logística.

En cuanto a los medios materiales, se dispondrá de un furgón de rescate, un todoterreno, dos ATV y una moto acuática, entre otros equipamientos, mientras que entre los medios materiales también se encuentra una UVI móvil.

Las dotaciones íntegras del dispositivo estarán presentes en las playas del Censo y San Nicolás y se han coordinado con Bomberos del Poniente las vías de evacuación y cualquier situación relativa a este tipo de emergencias.

El alcalde visita el puesto de mando de control del festival

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de concejales de su equipo de gobierno, visitó ayer el montaje del Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha instalado en The Juergas Rock Festival. Un equipo de trabajo conformado por más de medio centenar efectivos que velarán por la seguridad de 'los juerguistas' y garantizarán que este evento marche con toda normalidad. Igualmente, una ambulancia medicalizada estará operativa durante toda la duración del festival.

Los representantes municipales visitaron, asimismo, el puesto que han instalado los usuarios del Centro Ocupacional, en el que venden piezas de artesanía elaboradas por ellos mismos durante todo el año en el centro.

Cabe recordar que, por la circunstancia sanitaria provocada por la covid-19, este festival tan esperado del verano abderitano no se celebró en los dos últimos años.

El evento de punk-rock más relevante de Andalucía, que tendrá lugar hasta este sábado traerá a Adra un cartel de más de una veintena de bandas, de la talla de La Pegatina, SFDK o Reincidentes, entre otros, del que disfrutarán más de 40.000 'juerguistas'.